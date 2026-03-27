‘मैजिक चटाई’ से चमकी किस्मत.. रामपुर की शाजिया ने 50 महिलाओं को दिया रोजगार

Lakhpati Didi UP: सफलता किसी की मोहताज नहीं होती.. बस एक मजबूत इरादे की जरूरत होती है. इस बात को सच कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्वार ब्लॉक के नानकार रानी गांव की रहने वाली शाजिया बी ने. एक समय था जब शाजिया पूरी तरह से अपने किसान पति की कमाई पर निर्भर थीं, लेकिन आज वह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से जुड़कर 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं. वह कोराई घास से फोल्डेबल मैट (चटाई) बनाने का व्यवसाय चलाती हैं और उनकी सालाना कमाई 5 से 6 लाख रुपये तक पहुंच गई है. अपनी इस कामयाबी के साथ शाजिया अब गांव की दर्जनों महिलाओं के लिए रोजगार का बड़ा जरिया भी बन गई हैं.

मुंबई से मिली प्रेरणा, 2019 में की शुरुआत

शाजिया बताती हैं कि वह साल 2019 में एनआरएलएम योजना से जुड़ी थीं. इस काम की प्रेरणा उन्हें मुंबई से मिली, जहां उनके भाई का इस तरह की चटाई बनाने का कारखाना है. मुंबई से लौटकर उन्होंने यह काम खुद शुरू करने की ठानी और गांव में 'आशा महिला स्वयं सहायता समूह' बनाया. उनके इस समूह में 10 महिलाएं शामिल हैं और उनका पूरा परिवार भी इस काम में उनका हाथ बंटाता है.

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रो-रो कर सीखी सिलाई, आज एक दिन में बनती हैं 40 चटाइयां

शाजिया का शुरुआती सफर आसान नहीं था. शुरुआत में उनके पास पैसों की भारी कमी थी. जब उन्होंने काम शुरू किया तो सिलाई ठीक से नहीं हो पाती थी, और वह सुबह से लेकर रात 9-10 बजे तक काम करने के बावजूद मुश्किल से एक चटाई ही बना पाती थीं. वह बताती हैं कि काम ना हो पाने की वजह से कई बार हताश होकर वह रोने लगती थीं. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. आज उनके पास 20 से 30 हजार रुपये तक की कीमत वाली तीन मशीनें हैं, जिनमें कपड़े काटने की मशीन भी शामिल है. आज स्थिति यह है कि उनके कारखाने में एक दिन में 40 चटाइयां आसानी से बन जाती हैं.

तमिलनाडु की घास और 'मैजिक' चटाई की खासियत

शाजिया जो चटाई बनाती हैं, उसका कच्चा माल (कोराई ग्रास) मुख्य रूप से तमिलनाडु से मंगाया जाता है. इस फोल्डिंग मैट की खासियत यह है कि यह धुलने योग्य है और इसे मोड़कर एक छोटे बैग की तरह आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है. इसमें 15 एमएम का पीयू फॉर्म (24 डेंसिटी) इस्तेमाल होता है और इसके किनारों पर कपड़े या खूबसूरत लेस लगाई जाती है. यह चटाई योगा करने, पूजा करने, टैरिस पर बिछाने या मेहमानों के आने पर इस्तेमाल के लिए मल्टीपरपज है.

50 महिलाओं को दिया रोजगार, मुरादाबाद से मुंबई तक मांग

शाजिया के इस काम ने गांव की अन्य महिलाओं की भी किस्मत बदल दी है. सीधे तौर पर समूह की 10 महिलाएं उनके साथ नियमित काम करती हैं. वहीं जब उन्हें मेलों के लिए बड़ा ऑर्डर मिलता है, तो गांव की करीब 50 महिलाएं उनके लिए धागे काटने, फॉर्म सही करने और कच्चा माल तैयार करने का काम करती हैं. सरकार और ब्लॉक के अधिकारियों (बीडीओ/सीडीओ) की मदद से शाजिया अपनी इन चटाइयों को मुरादाबाद, लखनऊ, नोएडा, दिल्ली के इंडिया गेट और मुंबई तक की प्रदर्शनियों (सरस आजीविका मेला) में बेचती हैं. जनवरी में मुरादाबाद में हुए उदीषा महोत्सव में उन्होंने 450 पीस बेचे थे, जिससे उन्हें 6.5 लाख रुपये की शानदार आमदनी हुई. वह बताती हैं कि एक चटाई को बनाने की लागत करीब 800 रुपये आती है, जिसे वह मेलों में 1000 से 1200 रुपये तक बेचती हैं, जिससे उन्हें प्रति पीस 200 से 400 रुपये तक का मुनाफा होता है.

सरकार से मिला 6.5 लाख तक का ऋण

अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए शाजिया को सरकार की तरफ से भी पूरी मदद मिली है. शुरुआत में उन्हें 1 लाख 10 हजार रुपये का फंड (सीआईएफ/सीसीएल) मिला था, और बाद में उनके काम की प्रगति को देखते हुए उन्हें वर्ष 2025 में 6.5 लाख रुपये तक का लोन दिया गया. शाजिया समय पर इस लोन का ब्याज और किश्तें भी चुका रही हैं. अपनी मेहनत और सरकार के साथ से आज वह एक सफल महिला उद्यमी बनकर पूरे समाज के लिए मिसाल बन गई हैं.