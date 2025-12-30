Advertisement
उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट: वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट और आपत्तियां जमा करने की तारीखें बदलीं

SIR Procedure in UP: उत्तर प्रदेश में चल रही SIR की प्रक्रिया को लेकर भारत के चुनाव आयोग ने नई तारीखें जारी की हैं. नई तारीखों में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी करने के अलावा दावे और आपत्तियां जमा करने की तारीखें भी बदल दी गईं हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 30, 2025, 06:57 PM IST
Lucknow: उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन–SIR) कार्यक्रम की तिथियों में चुनाव आयोग ने अहम बदलाव किया है. संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 दिसंबर की जगह 6 जनवरी 2026 को जारी की जाएगी. भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में नई समय-सारिणी जारी कर दी है, जिसके तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि भी बढ़ा दी गई है.

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर जारी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषित तिथियों में संशोधन किया गया है. नए कार्यक्रम के अनुसार, 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा. इसके बाद मतदाता 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक अपने नाम, पते, उम्र या अन्य विवरणों से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. 

अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 के बीच नोटिस चरण चलेगा. इस दौरान गणना प्रपत्रों पर निर्णय लिया जाएगा और प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी. 

चुनाव आयोग की अपील
चुनाव आयोग ने प्रदेश के नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समयावधि में अपनी प्रविष्टियों की जांच अवश्य करें. यदि किसी का नाम गलत है, छूट गया है या हटाने की आवश्यकता है, तो समय रहते दावा या आपत्ति दर्ज कराएं, ताकि मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध और अद्यतन बनाई जा सके. 

मतदाता सूची से करीब तीन करोड़ मतदाता हटे
गौरतलब है कि 27 अक्टूबर तक की मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे. विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों से सूची से हटाए गए हैं. इसके बाद अब लगभग 12.55 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी की जाएगी.

आंकड़ों के अनुसार, हटाए गए मतदाताओं में करीब 1.26 करोड़ लोग स्थानांतरित पाए गए, जबकि 46 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है. इसके अलावा 23.70 लाख डुप्लीकेट मतदाता चिन्हित किए गए हैं. लगभग 83.73 लाख मतदाता लंबे समय से अनुपस्थित पाए गए, जिनके नाम हटाए जाएंगे. वहीं 9.57 लाख मतदाता अन्य श्रेणियों में शामिल हैं. इस प्रक्रिया के तहत करीब 1.11 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भी जारी किए जाएंगे. 

चुनाव आयोग का कहना है कि इस व्यापक अभ्यास का उद्देश्य मतदाता सूची को पारदर्शी, सटीक और भरोसेमंद बनाना है, ताकि आने वाले चुनावों में किसी तरह की गड़बड़ी न हो. 

ये भी पढ़ें: SIR से घबराएं नहीं, मतदाताओं का ही फायदा है...पूरी प्रक्रिया समझें, बस ये डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार

