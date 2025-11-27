Advertisement
बरेली के किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा! सोलर पंप से लहलहाएंगे खेत

PM Kusum Scheme: पीएम कुसुम योजना बरेली जिले की खेती को नई दिशा देगी. सोलर पंप लगाने से सिंचाई लागत काफी घटेगी और किसानों की आय बढ़ेगी. सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ लें और अपनी खेती को ऊर्जा स्वतंत्र बनाएं.

Edited By:  Gunateet Ojha|Last Updated: Nov 27, 2025, 08:01 PM IST
बरेली के किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा! सोलर पंप से लहलहाएंगे खेत

PM Kusum Scheme Bareilly: बरेली के किसानों के लिए इस बार योगी सरकार खासतौर पर मेहरबान दिखाई दे रही है. खेती के लिए पानी हमेशा से सबसे बड़ी चुनौती रहा है. लेकिन अब किसानों को इस परेशानी का स्थायी समाधान मिलने जा रहा है. पीएम कुसुम योजना के तहत बरेली को 1002 सोलर पंप का बड़ा कोटा दिया गया है. जिससे हजारों किसानों को सिंचाई के लिए सूरज की ऊर्जा का सीधा लाभ मिलेगा.

बरेली को मिला विशेष कोटा

पूरे उत्तर प्रदेश में इस वर्ष 40521 सोलर पंप लगाए जाने हैं. इनमें से बरेली जिले को 1002 पंप का लक्ष्य दिया गया है. जो साबित करता है कि सरकार ने इस क्षेत्र को प्राथमिकता में रखा है. कृषि विभाग ने सभी पात्र किसानों से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है. उपनिदेशक कृषि अमरपाल सिंह के अनुसार सोलर पंप के आवंटन में पूरी पारदर्शिता रहेगी और सभी पंप ई-लॉटरी प्रक्रिया के जरिए दिए जाएंगे.

सिर्फ 5000 रुपये में प्रक्रिया शुरू

इस योजना में किसानों को शुरुआत में सिर्फ 5000 रुपये टोकन मनी जमा करनी होगी. यह राशि जमा होते ही किसान को अपने मोबाइल पर बुकिंग कन्फर्मेशन मिल जाएगा. इसके बाद अनुदान घटने के बाद जो राशि बचेगी. वह किसान ऑनलाइन जमा कर सकेगा. जो किसान एक बार में भुगतान नहीं कर सकते उनके लिए सरकार ने बैंक ऋण की सुविधा भी दी है. ऋण पर एआईएफ योजना के तहत 6 प्रतिशत ब्याज की छूट भी दी जाएगी. बोरिंग और जमीन के सत्यापन के बाद ही पात्र किसानों को सोलर पंप का आवंटन किया जाएगा.

कौन से पंप ज्यादा लोकप्रिय?

बरेली में किसानों की सबसे अधिक मांग इन पंप मॉडलों की है..

  • 2 HP सबमर्सिबल
  • 3 HP DC सबमर्सिबल
  • 5 HP सबमर्सिबल

सबसे ज्यादा आवेदन भोजीपुरा, मीरगंज, फतेहगंज, सेंथल, बहेड़ी और फरीदपुर ब्लॉकों में आ रहे हैं. गंगापुर, बिशारतगंज और नवाबगंज के किसान भी तेजी से आवेदन कर रहे हैं.

बोरिंग के तकनीकी मानक भी तय किए गए हैं

  • 2 HP पंप के लिए 4 इंच बोरिंग
  • 3 और 5 HP के लिए 6 इंच बोरिंग
  • 7.5 और 10 HP पंप के लिए 8 इंच बोरिंग

मानक पूरा नहीं होने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और टोकन मनी भी वापस नहीं होगी.

किसान को मिलेगा कितना अनुदान? यहां देखें पूरी लिस्ट

सरकार किसानों को भारी सब्सिडी दे रही है. विभिन्न पंपों पर मिलने वाला सरकारी अनुदान इस प्रकार है..

2 HP सरफेस: ₹98,593 सब्सिडी

  • 2 HP DC सबमर्सिबल: ₹1,00,215 सब्सिडी
  • 3 HP DC सबमर्सिबल: ₹1,33,621 सब्सिडी
  • 5 HP AC सबमर्सिबल: ₹1,88,038 सब्सिडी
  • 7.5–10 HP पंप: ₹2,54,983 तक सब्सिडी

इतनी बड़ी सब्सिडी मिलने से किसानों को न केवल सिंचाई लागत में राहत मिलेगी, बल्कि वे बिजली और डीजल की निर्भरता से भी मुक्त होंगे. कृषि उपनिदेशक अमरपाल सिंह के अनुसार पीएम कुसुम योजना बरेली जिले की खेती को नई दिशा देगी. सोलर पंप लगाने से सिंचाई लागत काफी घटेगी और किसानों की आय बढ़ेगी. सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ लें और अपनी खेती को ऊर्जा स्वतंत्र बनाएं.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

