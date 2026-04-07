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लखनऊ में ट्रैफिक पकड़ेगा रफ्तार : पिपराघाट-शहीद पथ ग्रीन कॉरिडोर अब सुलतानपुर रोड से जुड़ेगा, 10 लाख की आबादी को सीधा फायदा

Lucknow New 4 Lane Road: लखनऊ में सुल्तानपुर रोड को लखनऊ ग्रीन कोरिडोर से जोड़ने के लिए 33 करोड़ की लागत से 4 लेन रोड बनाई जाएगी, जिससे गोमती नगर विस्तार से अर्जुनगंज जाना आसान होगा और 10 लाख से ज्यादा आबादी को सीधा लाभ मिलेगा. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 07, 2026, 09:21 PM IST
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लखनऊ में बनेगा नया 4 लेन रोड
लखनऊ में बनेगा नया 4 लेन रोड

Lucknow News: लखनऊ में यातायात को और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है. पिपराघाट से शहीद पथ के बीच विकसित हो रहा ग्रीन कॉरिडोर अब सुलतानपुर रोड से भी सीधे जुड़ने जा रहा है. इस कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए आर्मी लैंड से मरी माता मंदिर तक करीब 1.8 किलोमीटर लंबी 4-लेन सड़क का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर लगभग 33 करोड़ रुपये खर्च होंगे. 

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने दिये निर्देश 
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को परियोजना स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तीसरे चरण में पिपराघाट से शहीद पथ के बीच बंधा, सड़क, फ्लाईओवर और ब्रिज का निर्माण तेजी से किया जा रहा है. अब इस कॉरिडोर को सुलतानपुर रोड से जोड़कर इसे और अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाया जाएगा. 

घटेगा ट्रैफिक का दबाव, 10 लाख लोगों को सीधा फायदा
नई सड़क बनने से गोमती नगर विस्तार, पुलिस मुख्यालय, ओमैक्स सिटी और इमार टाउनशिप जैसे प्रमुख इलाकों से अर्जुनगंज तक आवागमन बेहद आसान हो जाएगा. अनुमान है कि इस परियोजना से करीब 10 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे रोजाना के ट्रैफिक दबाव में भी कमी आएगी. 

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एलडीए ने बताया कि 4-लेन सड़क निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था का चयन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से किया जा चुका है और जल्द ही जमीन पर काम शुरू होगा. अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से परियोजना पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. 

15 जून तक पूरा होगा रेलवे ओवरब्रिज
इसी दौरान वीसी ने पक्का पुल से डालीगंज के बीच बन रहे करीब 1.5 किलोमीटर लंबे आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) का भी निरीक्षण किया. अधिकारियों ने जानकारी दी कि रेलवे से आवश्यक एनओसी मिल चुकी है. निर्माण कार्य को तेजी देते हुए 15 जून तक इसे पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है. 

यह आरओबी शुरू होने के बाद खदरा, सीतापुर रोड, चौक, हुसैनाबाद और वसंत कुंज जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलेगी. कुल मिलाकर, ग्रीन कॉरिडोर और नई सड़क परियोजनाएं लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में अहम साबित होंगी. 

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