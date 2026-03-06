टिहरी झील बनेगी दुनिया का एडवेंचर हब! लेक फेस्टिवल में सीएम धामी की बड़ी घोषणा

Tehri Lake Festival: हिमालय की खूबसूरत वादियों के बीच स्थित टिहरी झील एक बार फिर सुर्खियों में छाई है. यहां आयोजित टिहरी लेक फेस्टिवल का शानदार शुभारंभ हुआ. यह महोत्सव सांस्कृतिक या पर्यटन कार्यक्रम ही नहीं.. यह उत्तराखंड को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की कोशिश माना जा रहा है. कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में टिहरी झील देश ही नहीं पूरी दुनिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स और पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन सकती है.

रोपवे निर्माण की बड़ी घोषणा

फेस्टिवल के मंच से सीएम धामी ने टिहरी क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं. उन्होंने बताया कि कोटी कालोनी से नई टिहरी तक रोपवे निर्माण कराया जाएगा. सरकार का मानना है कि इस रोपवे के बनने से पर्यटकों को झील और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों का खूबसूरत नजारा देखने का मौका मिलेगा. इससे पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

पर्यटन, संस्कृति और खेल का संगम

सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड की पहचान सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है, यहां की संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराएं भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती हैं. टिहरी झील के किनारे आयोजित यह फेस्टिवल पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स और स्थानीय संस्कृति को एक साथ मंच देने की कोशिश है. यहां देश-विदेश से आए खिलाड़ी और पर्यटक एक साथ रोमांच और पहाड़ी संस्कृति का अनुभव कर रहे हैं.

एडवेंचर स्पोर्ट्स का बन रहा नया हब

हिमालय की गोद में बसी टिहरी झील धीरे-धीरे एडवेंचर स्पोर्ट्स के बड़े केंद्र के रूप में उभर रही है. यहां पहले से ही कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं. सरकार की योजना है कि यहां कयाकिंग, कैनोइंग, जेट-स्की, पैरा-सेलिंग, स्कूबा डाइविंग और अन्य वाटर स्पोर्ट्स को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जाए. इसके लिए आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं ताकि राज्य के युवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें.

युवाओं के लिए खुल रहे नए अवसर

सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड के युवा सिर्फ नौकरी तलाशने तक सीमित न रहें. वे अपने लिए नए अवसर खुद तैयार करें. आज टिहरी में 400 से अधिक युवा पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं. यह आने वाले समय में उत्तराखंड को वैश्विक पैराग्लाइडिंग मानचित्र पर स्थापित करने में मदद कर सकता है.

टिहरी क्षेत्र में तेजी से हो रहा विकास

सीएम धामी ने बताया कि टिहरी क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 1300 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इनमें टिहरी झील का पर्यटन विकास, रिंग रोड निर्माण और तिमाड़ गांव को पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित करना जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं. इसके अलावा भिलंगना विकासखंड के सुनारगांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है. सरकार टिहरी क्षेत्र में पर्यटन बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी खास ध्यान दे रही है. जिले के सभी ब्लॉकों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 10 कॉम्पेक्टर सेंटर और 4267 कूड़ा संग्रहण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं. इसका उद्देश्य पर्यटन बढ़ने के साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखना है.

कोटी-डोबरा पर्यटन मार्ग का शिलान्यास

कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कोटी-डोबरा पर्यटन मार्ग का वर्चुअल शिलान्यास भी किया. यह सड़क लगभग 15 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी लागत करीब 318 करोड़ रुपये है. इस परियोजना को एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से तैयार किया जा रहा है. इसके बनने से टिहरी क्षेत्र में पर्यटन और यातायात दोनों को बड़ी सुविधा मिलेगी.

नौ मार्च तक चलेगा उत्सव

टिहरी लेक फेस्टिवल का आयोजन नौ मार्च तक चलेगा. इस दौरान एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ-साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. लोक नृत्य, पारंपरिक संगीत, स्थानीय व्यंजन और साहसिक खेलों के जरिए यह फेस्टिवल उत्तराखंड की संस्कृति और पर्यटन को नई पहचान देने की कोशिश कर रहा है.