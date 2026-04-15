यूपी में वाहन चालक जल्द करा लें ये काम, नहीं तो कटेगा 15 हजार तक का चालान; सख्त हुए ये नियम

UP Traffic Rules: उत्तर प्रदेश में वाहन मालिकों पर 15 अप्रैल से सख्ती बढ़ गई है. पीयूसी और नंबर प्लेट को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है. ऐसे में अगर आपने अभी तक यह काम पूरा नहीं कराया है तो जल्द करा लीजिये नहीं तो आपको 15 हजार रुपये तक का चालान भरना पड़ सकता है.
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Lucknow: उत्तर प्रदेश में अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाले वाहनों पर सख्ती शुरू हो गई है. 15 अप्रैल से ऐसे वाहनों की प्रदूषण जांच (PUC) नहीं की जाएगी, जिससे लाखों वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ सकती है. सरकार ने साफ कर दिया है कि HSRP लगवाना अनिवार्य है और नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा.
क्या है नया नियम
नए नियम के अनुसार, यदि कोई वाहन बिना HSRP के प्रदूषण जांच कराने पहुंचता है तो उसे प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा. ऐसे में यदि वाहन बिना वैध PUC के चलता पाया गया, तो 10 हजार रुपये का चालान किया जाएगा. वहीं HSRP न होने पर 5 हजार रुपये अलग से जुर्माना लगेगा. यानी कुल मिलाकर वाहन मालिक को 15 हजार रुपये तक की चपत लग सकती है.
महानगरों में इस कार्रवाई को यातायात विभाग, परिवहन विभाग और पुलिस संयुक्त रूप से अंजाम देंगे, जबकि अन्य जिलों में परिवहन विभाग और पुलिस यह जिम्मेदारी निभाएंगे.
दो करोड़ वाहनों में HSRP नहीं
हालांकि एक अप्रैल 2019 के बाद रजिस्टर हुए सभी वाहनों में HSRP पहले से लगी होती है, लेकिन उससे पहले के करीब तीन करोड़ वाहनों में यह प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया था. इसके बावजूद अब भी करीब दो करोड़ वाहनों में HSRP नहीं लगी है. खासकर ग्रामीण इलाकों में दोपहिया वाहनों की स्थिति ज्यादा खराब है.
परिवहन विभाग ने तकनीकी सख्ती बढ़ाई
परिवहन विभाग ने इस बार तकनीकी स्तर पर भी सख्ती बढ़ा दी है. अब प्रदूषण जांच पोर्टल को इस तरह अपडेट किया गया है कि बिना HSRP वाले वाहन का PUC सर्टिफिकेट जनरेट ही नहीं होगा. साथ ही, वाहन से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है.
क्या होता है HSRP
HSRP एक विशेष एल्यूमीनियम प्लेट होती है, जिसमें अशोक चक्र का होलोग्राम और 10 अंकों का लेजर कोड होता है. इसमें वाहन से जुड़ी अहम जानकारी सुरक्षित रहती है, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगती है.
कैसे लगवाएं HSRP
वाहन मालिक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आसानी से HSRP बुक कर सकते हैं. इसके लिए वाहन की जानकारी भरकर नजदीकी डीलर या होम डिलीवरी का विकल्प चुनना होगा. शुल्क दोपहिया के लिए करीब 400 रुपये और चार पहिया के लिए लगभग 1100 रुपये तक है.
सरकार की इस सख्ती के बाद अब वाहन मालिकों के लिए HSRP लगवाना टालना मुश्किल हो गया है.
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