आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, इलाज के नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, घर बैठे अप्वाइंटमेंट होगी बुक

Lucknow News: आयुष्मान भारत योजना के कार्डधारकों के लिए अच्छी खबर है. अब इन्हें अस्पताल में इलाज के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी. यूपी सरकार आयुष्मान भारत योजना से जुड़े मरीजों को घर बैठे अप्वाइंटमेंट की सुविधा देने के लिए आयुष्मान संपर्क कॉल सेंटर की शुरुआत करने जा रही है. यह बड़ी जानकारी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आयुष्मान भारत योजना के सात वर्ष पूरे होने के अवसर पर दी. वो यहां अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में पहुंचे थे. ब्रजेश पाठक ने इस अवसर पर 12 उत्कृष्ट अस्पतालों को सम्मानित किया और नए डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप्स का लोकार्पण भी किया.

अप्वाइंटमेंट के लिए टोल-फ्री नंबर

आयुष्मान भारत योजना के कार्डधारक इलाज के लिए अब टोल-फ्री नंबर 1800-1800-4444 पर कॉल करके किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज के लिए समय ले सकते हैं.

यूपी में आयुष्मान भारत योजना से कितने लोग जुड़े

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना से करीब 9 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं जिन्हें प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज मिल रहा है. ब्रजेश पाठक ने इस मौके पर चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ से अपील की कि वे मरीजों को भगवान समझकर सेवा करें.

Add Zee News as a Preferred Source

किस किस का लोकार्पण किया

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस अवसर पर आयुष-मैन ई कॉमिक बुक, आयुष्मान संपर्क, आयुष्मान सारथी ऐप और आयुषी चैटबॉट का लोकार्पण किया. आयुष-मैन ई-कॉमिक बुक – स्वास्थ्य का सुपरहीरो प्रदेश का कोई भी नागरिक www.ayushmanup.in पर विजिट कर पढ़ सकता है. इसके अलावा आयुष्मान सारथी एप पर आयुष्मान भारत योजना में लिस्टिड अस्पतालों की लिस्ट भी आसानी उपलब्ध है.

ये भी पढ़ें: यूपी में 50 लाख बुजुर्ग, कैसे मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ, जानें स्टेप बाई स्टेप पूरा प्रोसेस

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !