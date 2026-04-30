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मई 2026 में यूपी में बैंक छुट्टियां: बुद्ध पूर्णिमा और बकरीद जैसे पर्व, जानिये कुल 9 दिन कब-कब बंद रहेंगे बैंक

UP Bank Holiday List May 2026: मई का महीना शुक्रवार से शुरू हो रहा है. ऐसे में आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि इस महीने यूपी में बैंक अवकाश किस-किस दिन रहेगा. मई में बकरीद, बुद्ध पूर्णिमा जैसे पर्व और नियमित अवकाश मिलाकर कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे. 
 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 30, 2026, 08:59 PM IST
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मई 2026 में यूपी में बैंक छुट्टियां: बुद्ध पूर्णिमा और बकरीद जैसे पर्व, जानिये कुल 9 दिन कब-कब बंद रहेंगे बैंक

UP Bank Holidays in May 2026: मई 2026 की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है और इस महीने उत्तर प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं पर कई दिनों तक असर देखने को मिलेगा. त्योहारों, साप्ताहिक अवकाश और निर्धारित छुट्टियों को मिलाकर करीब 9 दिन बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. ऐसे में अगर आपके बैंक से जुड़े कोई जरूरी काम लंबित (Pending) हैं, तो उन्हें समय रहते पूरा कर लेना बेहतर रहेगा.

त्योहार और पर्व की बैंक छुट्टी
इस महीने की सबसे प्रमुख छुट्टियों में बुद्ध पूर्णिमा और बकरीद (ईद-उल-अजहा) शामिल हैं. 
- बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 1 मई (शुक्रवार) को बैंक बंद रहेंगे. 
- इसके अलावा 27 मई (बुधवार) को बकरीद के चलते बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी. कुछ क्षेत्रों में 28 मई को भी बकरीद के अगले दिन अवकाश रह सकता है, हालांकि यह स्थानीय स्तर पर निर्भर करेगा. 

मई में कितने नियमित अवकाश
महीने के नियमित अवकाश की बात करें तो 9 मई को दूसरा शनिवार और 23 मई को चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे. वहीं, 3, 10, 17, 24 और 31 मई को रविवार पड़ने से भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी. इस तरह कुल मिलाकर मई में यूपी में 9 दिन बैंक शाखाएं बंद रहने का अनुमान है. 

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जारी रहेंगी डिजिटल सेवाएं
बैंक बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी. आज के डिजिटल दौर में ज्यादातर बैंकिंग सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं. एटीएम के जरिए आप 24 घंटे नकदी निकाल सकते हैं और बैलेंस चेक कर सकते हैं.  इसके साथ ही UPI, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पैसे भेजना या बिल भुगतान करना भी आसान है. 

NEFT, RTGS और IMPS जैसी सुविधाएं भी छुट्टियों के दौरान चालू रहती हैं, जिससे आप बिना शाखा गए ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं.

बैंक छुट्टियों को लेकर जरूरी सलाह
बैंक विशेषज्ञों की सलाह है कि चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट, लोन से जुड़े काम या ब्रांच विजिट की जरूरत वाले कार्यों को छुट्टियों से पहले ही पूरा कर लें. इससे आपको अनावश्यक देरी और असुविधा से बचने में मदद मिलेगी.

कुल मिलाकर, मई 2026 में बैंकिंग सेवाएं सीमित दिनों के लिए प्रभावित रहेंगी, लेकिन डिजिटल विकल्पों के कारण आपके जरूरी काम नहीं रुकेंगे, बस थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है. 

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