UP Budget 2026-27: कानून व्यवस्था पर करोड़ों की बरसात, मिशन शक्ति को भी बड़ा फंड

UP Budget 2026-27 Law and Order: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए साफ कर दिया कि उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाना है. सरकार का कहना है कि प्रदेश के आम लोगों को सुरक्षित माहौल देना उसकी जिम्मेदारी है. इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. बजट में यह दावा किया गया कि पुलिस व्यवस्था को पहले से ज्यादा सक्षम और आधुनिक बनाया जा रहा है ताकि बदलती चुनौतियों से मजबूती से निपटा जा सके. सरकार ने अपने कार्यकाल की तुलना वर्ष 2016 से करते हुए कई अहम आंकड़े पेश किए. दावा किया गया कि डकैती के मामलों में 89 प्रतिशत, लूट में 85 प्रतिशत, हत्या में 47 प्रतिशत, बलवा में 70 प्रतिशत और फिरौती के लिए अपहरण में 62 प्रतिशत तक कमी आई है. इन आंकड़ों को सरकार अपनी सख्त कानून व्यवस्था का परिणाम बता रही है.

महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी

बजट भाषण में महिला सुरक्षा को भी खास तौर पर रेखांकित किया गया. सरकार के अनुसार साल 2016 के मुकाबले महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है. हत्या के मामलों में 48 प्रतिशत, दहेज मृत्यु में 19 प्रतिशत, बलात्कार में 67 प्रतिशत और शील भंग के मामलों में 34 प्रतिशत कमी आई है. सरकार ने इसे ‘मिशन शक्ति’ जैसे अभियानों की सफलता बताया.

एससी-एसटी उत्पीड़न के मामलों में भी गिरावट

अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े अपराधों के मामलों में भी कमी का दावा किया गया है. सरकार के अनुसार हत्या के मामलों में 43 प्रतिशत, आगजनी में 94 प्रतिशत, बलात्कार में 32 प्रतिशत और गंभीर चोट के मामलों में 10 प्रतिशत तक कमी आई है. इसे सामाजिक न्याय और सख्त कार्रवाई का नतीजा बताया गया.

पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ का प्रावधान

सिर्फ दावे ही नहीं बल्कि बजट में पुलिस ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ी धनराशि का प्रावधान भी किया गया है. पुलिस विभाग के गैर-आवासीय भवनों के निर्माण के लिए करीब 1374 करोड़ रुपये और आवासीय भवनों के लिए 1243 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं. इससे पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और कामकाज में सुधार आएगा. नए जिलों में पुलिस भवनों के निर्माण के लिए 346 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. इसके अलावा अग्निशमन केंद्रों के आवासीय और गैर-आवासीय भवनों के लिए 200 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं. बहुमंजिला इमारतों में आधुनिक अग्निशमन व्यवस्था और नए केंद्रों को पूरी तरह सक्रिय करने के लिए 190 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है.

मिशन शक्ति के तहत महिला बीट कर्मियों को वाहन

महिला सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला बीट कर्मियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार का मानना है कि इससे जमीनी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था और प्रभावी होगी. कुल मिलाकर यह बजट कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड भी है और भविष्य की योजना भी. एक ओर अपराध में कमी के आंकड़े पेश किए गए तो दूसरी ओर पुलिस और अग्निशमन ढांचे को मजबूत करने के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. अब देखने वाली बात यह होगी कि इन योजनाओं का असर जमीन पर किस तरह दिखता है.