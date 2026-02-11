Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3105827
Zee UP-UttarakhandKaam ki khabar

UP Budget 2026-27: 14 नए मेडिकल कॉलेज.. कैंसर संस्थान को फंड, स्वास्थ्य बजट में बड़ा ऐलान

UP Health Budget: यूपी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा पर बड़ा फोकस दिखाया है. चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपये और चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 37,956 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Feb 11, 2026, 03:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Budget 2026-27: 14 नए मेडिकल कॉलेज.. कैंसर संस्थान को फंड, स्वास्थ्य बजट में बड़ा ऐलान

Uttar Pradesh Health Budget: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा पर बड़ा फोकस दिखाया है. चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपये और चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 37,956 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यानी कुल मिलाकर 52,953 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर खर्च की जाएगी. पिछले साल की तुलना में स्वास्थ्य बजट में करीब 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी की गई है.

81 मेडिकल कॉलेज.. अब 14 और जुड़ेंगे

प्रदेश में इस समय 81 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं. इनमें 45 सरकारी और 36 निजी क्षेत्र के कॉलेज शामिल हैं. सरकार का दावा है कि 60 जिलों में मेडिकल कॉलेज की सुविधा पहुंच चुकी है. जो 16 जिले अभी इससे वंचित हैं.. वहां पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है. इसके साथ ही 14 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने और उन्हें चालू करने के लिए 1023 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

MBBS और PG सीटों में बड़ा इजाफा

सरकार ने मेडिकल शिक्षा के आंकड़े भी पेश किए जिसमें वर्ष 2017 में जहां MBBS की 4,540 सीटें थीं.. उन्हें बढ़ाकर 12800 कर दिया गया है. इसी तरह PG सीटें 1221 से बढ़ाकर 4,995 कर दी गई हैं. इसका सीधा फायदा प्रदेश के छात्रों को मिलेगा जिन्हें अब दूसरे राज्यों में कम जाना पड़ेगा.

कैंसर और गंभीर बीमारियों के इलाज पर जोर

लखनऊ स्थित कैंसर संस्थान के लिए 315 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा असाध्य और गंभीर बीमारियों के मुफ्त इलाज के लिए 130 करोड़ रुपये रखे गए हैं. सरकार का कहना है कि महंगे इलाज के कारण कोई भी परिवार आर्थिक संकट में न फंसे.. यही कोशिश है.

जननी-शिशु सुरक्षा और बच्चों का स्वास्थ्य

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लागू है. इसका मकसद गर्भवती महिलाओं को कैशलेस डिलीवरी की सुविधा देना है. वहीं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हर ब्लॉक में दो मेडिकल टीमें तैनात हैं.. जो आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में जाकर बच्चों की जांच कर रही हैं.

पोलियो और इंसेफेलाइटिस पर सख्ती

8 दिसंबर 2024 से शुरू हुए पल्स पोलियो अभियान के तहत 3 करोड़ 28 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई. जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए 42 संवेदनशील जिलों में टीकाकरण अभियान लगातार चल रहा है. यह कदम खास तौर पर पूर्वांचल के लिए अहम माना जाता है. आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 49.22 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है. इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 8,641 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

मानसिक स्वास्थ्य और रोग निगरानी पर ध्यान

प्रदेश के सभी 75 जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है. इसके अलावा एकीकृत डिजीज सर्विलांस पोर्टल के जरिए 16 संक्रामक रोगों और 6 वैक्सीन से रोके जा सकने वाले रोगों की रिपोर्टिंग की जा रही है. कोविड-19 सहित अन्य बीमारियों पर भी नजर रखी जा रही है. कुल मिलाकर यह बजट स्वास्थ्य ढांचे को जमीनी स्तर से लेकर सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं तक मजबूत करने की कोशिश दिखाता है. मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने, सीटों में इजाफा करने और आयुष्मान जैसी योजनाओं को मजबूत करने से आने वाले वर्षों में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

TAGS

UP Budget

Trending news

UP Budget
यूपी बजट: 14 नए मेडिकल कॉलेज.. कैंसर संस्थान को फंड, स्वास्थ्य बजट में बड़ा ऐलान
UP Budget
कानून व्यवस्था पर करोड़ों की बरसात, मिशन शक्ति को भी बड़ा फंड
Kanpur News
शिवम मिश्रा के साथ गाड़ी में बैठे ड्राइवर ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण
up budget 2026
UP बजट में युवाओं और स्वरोजगार केंद्रित योजनाओं के लिए 1200 करोड़ से ज्यादा का ऐलान
up budget 2026
यूपी बजट 2026; शिक्षा को 12.4% और स्वास्थ्य में 37,956 करोड़ का प्रावधान
up budget 2026
बुनकरों पर मेहरबान बजट! 9 हजार करोड़ से ज्यादा फंड की सौगात, सरकार ने खोल दिया खजाना
up budget 2026
जेवर एयरपोर्ट पर खर्च होंगे 750 करोड़, UP बजट 2026 में घोषणा, जानें कब होगी ओपनिंग
up budget 2026
चुनावी साल से पहले योगी सरकार का सबसे बड़ा दांव! 9 लाख करोड़ का बजट, रोजगार पर फोकस
UP per capita income growth
गेहूं और आलू उत्‍पादन में यूपी नंबर वन, .युवाओं और किसानों के लिए हुए ये बड़े ऐलान
Meerut News
शादी की खुशियां बनीं खौफनाक मंजर! मेरठ में दूल्हा-दुल्हन की सजी कार बनी आग का गोला