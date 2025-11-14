Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3003225
Zee UP-UttarakhandKaam ki khabar

अब चैनमैन भी बनेंगे लेखपाल! योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला बदलेगा राजस्व विभाग का चेहरा

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है. कैबिनेट ने लेखपाल सेवा नियमावली में बदलाव कर चैनमैन के लिए लेखपाल बनने का रास्ता साफ कर दिया है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Nov 14, 2025, 02:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब चैनमैन भी बनेंगे लेखपाल! योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला बदलेगा राजस्व विभाग का चेहरा

UP Cabinet Decision: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है. कैबिनेट ने लेखपाल सेवा नियमावली में बदलाव कर चैनमैन के लिए लेखपाल बनने का रास्ता साफ कर दिया है. अभी तक चैनमैन के लिए लेखपाल बनने का कोई सीधा प्रावधान नहीं था. लेकिन अब नया नियम उनकी तरक्की का नया अवसर लेकर आया है. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक लेखपाल के कुल पदों में से दो प्रतिशत पद अब प्रमोशन के आधार पर योग्य चैनमैन को दिए जाएंगे. यह व्यवस्था पंचम संशोधन नियमावली 2025 के अंतर्गत लागू की गई है. यह पहली बार है जब चैनमैन बिना सीधी भर्ती परीक्षा के लेखपाल पद तक पहुंच सकेंगे.

कौन होंगे लेखपाल प्रमोशन के लिए पात्र?

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रमोशन के लिए चैनमैन को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. सबसे पहले उम्मीदवार मूल रूप से चैनमैन पद पर नियुक्त होना चाहिए. संबंधित भर्ती वर्ष के पहले दिन तक कम से कम छह वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए. इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए. इन योग्य उम्मीदवारों का चयन चयन समिति की सिफारिश पर किया जाएगा. सरकार का मानना है कि अनुभवी चैनमैन लेखपाल की जिम्मेदारी बेहतर ढंग से निभा सकेंगे क्योंकि वे पहले से राजस्व कार्यों की समझ रखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लेखपाल पदों की स्थिति क्या है?

प्रदेश में फिलहाल 30,837 लेखपाल पद स्वीकृत हैं. इनमें से 21,897 पदों पर तैनाती है जबकि 8,940 पद अभी भी खाली हैं. नई व्यवस्था से प्रमोशन के माध्यम से कुछ पद योग्य कर्मचारियों को मिल सकेंगे जिससे विभाग की कार्य क्षमता और तेज हो जाएगी.

जमीनी स्तर पर योजनाओं की रफ्तार बढ़ेगी

सरकार का मानना है कि इसमें दोहरा फायदा मिलेगा. पहला.. चैनमैन को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. दूसरा.. अनुभवी लोगों के लेखपाल बनने से राजस्व से संबंधित योजनाओं और सेवाओं का काम तेज और पारदर्शी होगा. इससे जनता को इंतजार नहीं करना पड़ेगा और समस्याओं का समाधान भी समय से हो सकेगा.

बागपत को मिला मेडिकल कॉलेज का तोहफा

कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया है. बागपत में पीपीपी मॉडल पर एक नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा. इसके लिए 5.07 हेक्टेयर जमीन चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित कर दी गई है. यह जमीन ग्राम मीतली में स्थित है और पहले मत्स्य विभाग के पास थी. 0.53 हेक्टेयर जमीन पर कुछ विवाद था इसलिए उसे छोड़कर बाकी पूरी जमीन मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए दी गई है.

बागपत में पहली बार मेडिकल कॉलेज

उत्तर प्रदेश में अभी राजकीय और निजी क्षेत्र को मिलाकर 80 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं. लेकिन बागपत अब तक इस सुविधा से वंचित था. नए कॉलेज के बनने से इस जिले को बड़ी राहत मिलेगी. इसका लाभ आसपास के जिलों को भी मिलेगा. बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, मेडिकल शिक्षा के नए अवसर, रोजगार और स्थानीय विकास, स्वास्थ्य ढांचे को मिलेगा मजबूत आधार मिलेगा. पीपीपी मोड पर बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज में आधुनिक सुविधाएं होंगी. जिससे मरीजों को उच्च स्तरीय उपचार मिल सकेगा. साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए मेडिकल शिक्षा और नौकरी के अवसर भी बढ़ेंगे.

TAGS

UP News

Trending news

Agra News
वर्ल्ड कप विजेता दीप्ति शर्मा का आगरा में भव्य सम्मान,शहरवासियों ने बरसाया प्यार
Uttarakhand news
'PM के ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन टला… सैन्य धाम पर उठे सवाल, सियासत गरम! वजह क्या ह
cm yogi
योगी इफेक्ट इन बिहार! जिन 31 सीटों पर की रैली... वहां NDA की बढ़त ने चौंकाया
Bihar Election Result 2025
बिहार में बदलाव की दस्तक? UP में उठी हलचल..दोनों की राजनीति एक-दूसरे की धड़कन क्यों?
Bareilly News
बरेली में दर्दनाक हादसा! दसवां संस्कार में गए तीन भाई बेहगुल नदी में समाए; एक की मौत
Uttarakhand news
राजनीति से संन्यास लेंगे हरदा? कांग्रेस की नई टीम में जगह नहीं मिलने पर दिया जवाब
jalaun news
जालौन स्कूल कर्मचारी हत्याकांड अपडेट! पूर्व विधायक पिता–पुत्र समेत 6 पर चार्जशीट
balrampur news
चप्पल की दुकान में बिक रही बीयर! बलरामपुर में अवैध शराब के काले कारोबार का खेल
Pithoragarh News
उत्तराखंड के इस गांव के रहने वाले हैं CM धामी, बुधवार को मां के साथ पहुंचे जन्मस्थली
chaos at wedding ceremony in aligarh
ये मेरा क्या हश्र करेंगे...निकाह में बवाल के बाद दुल्हन ने ससुराल जाने से किया इनकार