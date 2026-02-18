Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3114101
Zee UP-UttarakhandKaam ki khabar

UP Digital Village List 2026: लाइन में लगने की झंझट खत्म! घर बैठे हो रहे सरकारी काम, UP के 100+ गांव बने डिजिटल मॉडल

UP CSC Village List: योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के 100+ गांव डिजिटल हो चुके हैं. आइये आपको इन गांवों की जिले-वार सूची दिखाते हैं. पंचायत स्तर पर ऑनलाइन सेवाएं, CSC सुविधा, ई-गवर्नेंस और ग्रामीण डिजिटल क्रांति की पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Feb 18, 2026, 03:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Digital Village List 2026: लाइन में लगने की झंझट खत्म! घर बैठे हो रहे सरकारी काम, UP के 100+ गांव बने डिजिटल मॉडल

Digital Panchayat UP: यूपी में आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां सरकारी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को ब्लॉक और तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं. सुबह घर से निकलना.. लाइन में लगना.. कागज कम पड़े तो फिर लौटकर व्यवस्था करना.. ऐसी भी दिनचर्या होती है. लेकिन आज हम आपको यूपी के ऐसे गांवों के बारे में बताएंगे जो डिजिटल हो चुके हैं. इन गांवों में लोगों को सरकारी काम के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता. इन गांवों में पंचायत भवन अब डिजिटल सेवाओं का केंद्र बन चुका है.

पंचायत भवन बना ‘डिजिटल सेवा केंद्र’

गांव के पंचायत भवन में प्रवेश करते ही दीवार पर लगा एलईडी बोर्ड, कंप्यूटर सेट, प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन इस बदलाव की कहानी खुद-ब-खुद बयां करते हैं. हर जगह एक ऑपरेटर नियुक्त है और वो वो ग्रामीणों की ऑनलाइन सेवाओं में मदद करता है. आपको बता दें कि इन केंद्रों पर आपके कई माथापच्ची वाले काम झट से हो सकते हैं...

Add Zee News as a Preferred Source

जैसे...

जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र

पेंशन और सामाजिक योजनाओं के फॉर्म

श्रमिक पंजीकरण

किसान पंजीकरण

आधार अपडेट से जुड़ी जानकारी

जैसी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं.

डिजिटल साक्षरता की शुरुआत

रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती दिनों में गांव के लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया समझने में परेशानी हुई. कई बुजुर्गों के लिए यह पूरी तरह नया अनुभव था. लेकिन पंचायत स्तर पर डिजिटल साक्षरता शिविर लगाए गए. युवाओं और स्कूल के छात्रों ने बुजुर्गों को मोबाइल पर ऐप इस्तेमाल करना सिखाया. धीरे-धीरे लोग खुद ऑनलाइन आवेदन करने लगे. अब गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले पेंशन से जुड़ा काम कराने के लिए कई बार तहसील जाना पड़ता था लेकिन अब पंचायत में ही आवेदन हो जाता है.

महिलाओं की बढ़ी भागीदारी

डिजिटल सुविधा का सबसे बड़ा असर महिलाओं पर पड़ा है. पहले महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलकर सरकारी दफ्तर जाना मुश्किल होता था. अब वे पंचायत भवन जाकर आवेदन कर सकती हैं या मोबाइल से जानकारी ले सकती हैं. स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग की जानकारी भी ले रही हैं. इससे वित्तीय लेनदेन पारदर्शी हुआ है. गांव के स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई है. बच्चों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी जा रही है. ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म और बोर्ड परीक्षा से जुड़े कार्य अब स्कूल स्तर पर ही पूरे किए जा रहे हैं. छात्र बताते हैं कि अब वे इंटरनेट के जरिए पढ़ाई से जुड़ी सामग्री आसानी से देख सकते हैं.

किसानों को सीधा फायदा

डिजिटल गांव बनने के बाद किसानों को भी सीधा लाभ मिला है. अब वे.. फसल बीमा योजना की जानकारी, पीएम किसान योजना की स्थिति, कृषि विभाग की नई योजनाएं, मौसम अपडेट ऑनलाइन देख सकते हैं. कुछ किसानों ने ऑनलाइन मंडी रेट देखने की आदत भी विकसित की है जिससे उन्हें फसल बेचने में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है. डिजिटल प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ी है. आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है. इससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है. समय की बचत सबसे बड़ा बदलाव है. जो काम पहले कई दिनों में होता था.. वह अब कुछ क्लिक में पूरा हो जाता है.

युवाओं के लिए अवसर

डिजिटल सेवाओं के संचालन के लिए गांव के युवाओं को रोजगार मिला है. कंप्यूटर जानने वाले युवाओं को पंचायत में काम का मौका मिला. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़े. कुछ युवाओं ने अपना छोटा साइबर कैफे भी शुरू किया है. हालांकि बदलाव दिख रहा है लेकिन चुनौतियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं. इंटरनेट की स्पीड कभी-कभी धीमी हो जाती है, बिजली कटौती से काम प्रभावित होता है, सभी ग्रामीण अभी पूरी तरह डिजिटल रूप से सक्षम नहीं हैं.. फिर भी पंचायत स्तर पर लगातार प्रयास जारी हैं.

प्रशासन की भूमिका

स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पंचायत भवन में इंटरनेट कनेक्टिविटी और उपकरण उपलब्ध कराए गए. समय-समय पर तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया गया. अधिकारियों का कहना है कि उद्देश्य यह है कि गांव के लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए शहर न जाना पड़े. डिजिटल होने के बाद इन गांवों की स्थिति में सुधार हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें लगता है कि उनका गांव भी शहर की तरह सुविधाओं से जुड़ रहा है. डिजिटल गांव की यह पहल ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान की जमीनी तस्वीर पेश करती है. यहां तकनीक सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है.

आगे की योजना

पंचायत स्तर पर सीसीटीवी निगरानी, सार्वजनिक वाई-फाई और ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने की योजना है. यदि यह सफल होता है, तो यह गांव जिले का पूर्ण डिजिटल मॉडल बन सकता है.

UP Digital Village List

District Block Village
Agra Barauli Ahir Lodhai
Agra Kiraoli Runkuta
Aligarh Lodha Wajidpur Nada
Allahabad (Prayagraj) Bahariya Hasimpur urf Benipur
Allahabad (Prayagraj) Shankargarh Lakhanpur
Ambedkarnagar Katehri Baijupur
Ambedkarnagar Bhiyano Berma
Amethi Musafirkhana Pindara Thakur
Auraiya Bhagyanagar Umari
Azamgarh Sathiaon Mahuwa Morarpur
Azamgarh Azamatgarh Athnaru
Baghpat Baghpat Meetli
Baghpat Baghpat Bilochpura
Baghpat Chaproli Rathaura
Bahraich Jarwal Atthaisa
Ballia Hanumanganj Tikhampur
Banda Tindwari Khaptiha Kalan
Barabanki Banki Shahavpur
Barabanki Banki Kurauli
Bareilly Meerganj Mankara
Bareilly Meerganj Hurhuri
Basti Bugauliya Majhiyar
Bijnor Kiratpur Guniapur
Bulandshahar Sikandrabad Kaudu
Budaun Sahaswan Jarifpur Garhiya
Budaun Miyaun Roopamai
Chandauli Barahani Lokmanpur
Chitrakoot Karwi Chandra Gahna
Deoria Salempur Payasi
Deoria Tarkulawan Sirsia Patti Hussain
Etah Jalesar Nagla Sukhdev
Etawah Bharthana Bharthana Dehat
Faizabad (Ayodhya) Bikapur Jalalpur Mafi
Faizabad (Ayodhya) Bikapur Usari
Farrukhabad Mohamdabad Khimsoy Pur
Fatehpur Bhitaura Malaka
Firozabad Madanpur Kathfori
Gautam Budh Nagar Dankaur Dhanauri Kalan
Gautam Budh Nagar Dadri Kalonda
Ghaziabad Muradnagar Sultanpur
Ghazipur Virno Arakhpur
Gonda Belsar Pakdi
Gonda Wazirganj Jamunaha Mazreti
Gorakhpur Sardarnagar Dumri Khas
Hamirpur Sumerpur Mundera
Hapur Dhaulana Bhajeda Kalan
Hardoi Sursa Ghamoiya
Hardoi Sursa Fardapur
Hathras Mursan Jogiya
Jaunpur Rampur Gothu
Jalaun Dakor Hardoi Gujar
Jalaun Dakor Pachokhra
Jhansi Babina Raksa
Jhansi Babina Balaura
J.P. Nagar (Amroha) Joya Hatawwa
Kannauj Umarda Hareipur
Kanpur Dehat Akbarpur Bara
Kanpur Nagar Kalyanpur Sachendi
Kanpur Nagar Bhitargaon Bhitargaon
Kasganj Soron Kendi
Kasganj Soron Chakeri
Kaushambi Kara Sayara Meethepur
Kushinagar Kaptanganj Mundera
Lalitpur Jakhaura Bharatpura
Lakhimpur Kheri Bijua Padariya Tula
Lakhimpur Kheri Lakhimpur Choraha
Lucknow Mall Mall
Mainpuri Kishni Basait
Maharajganj Maharajganj Pipra Babu
Maharajganj Maharajganj Karmha
Mahoba Charkhari Dhawari
Mathura Gobardhan Gaitholi
Mathura Mathura Rajpur Bangar
Mau Doharighat Rauda Bhagwanpur
Meerut Jani Khurd Nagla Jamalpur
Meerut Sardhana Salawa
Mirzapur Nagar City Barkachha Kalan
Moradabad Dilari Dilari
Muzaffarnagar Charthawal Dhudhli
Muzaffarnagar Jansath Sambhalhera
Muzaffarnagar Budhana Baroda
Pilibhit Bilsanda Harrai
Pratapgarh Bava Velkharnath Rashonia
Rae Bareli Sataon Onai Paharpur
Rampur Swar Swar (Bhoobra Musthakam)
Saharanpur Sarsawa Chouri Mandi
Sant Kabir Nagar Mehdawal Naudari
Sant Ravidas Nagar (Bhadohi) Gyanpur Lakhno
Shamli Kairana Kandela
Shamli Shamli Shamli
Shahjahanpur Bhawalkhera Chaudhera
Shahjahanpur Banda Aalampur Pipriya
Shrawasti Ikauna Amare Bhariya
Siddharth Nagar Naugarh Sakatpur
Sitapur Kasmanda Puranpur
Sitapur Pahla Bharthar
Sonbhadra Chatara Ramgarh
Sultanpur Kadipur Gaurabibipur
Unnao Hasanganj Hazanganj
Unnao Hilauli Bachhaura
Varanasi Arajiline Gaura

TAGS

UP Digital Village List 2026

Trending news

UP Digital Village List 2026
लाइन में लगने की झंझट खत्म! घर बैठे हो रहे सरकारी काम, UP के 100+ गांव बने डिजिटल
Uttarakhand Budget Session 2026
2027 से पहले धामी सरकार का आखिरी दांव! 11 मार्च को पेश होगा ‘मेगा बजट’
Etawah news
अब पति के साथ रहूंगी... दरवाजे पर ठुकराया प्यार, फिर प्रेमी ने खुद को मार ली गोली
Varanasi News
काशी में BJP की महा-पाठशाला; मास्टर प्लान तैयार करेंगे तीन राज्यों के 210 दिग्गज
up encounter news
यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर; मेरठ और मुजफ्फरनगर में इनामी व शातिर बदमाश हुए लंगड़े
Ghaziabad News
चाय की टपरी बनी अखाड़ा! बीच सड़क भिड़ीं लड़कियां, बाल खींचने तक पहुंची बात
balrampur news
70 शिकायतें, 3 करोड़ का खेल और अधूरे विकास कार्य; बलरामपुर में कथित भ्रष्टाचार
CM Yogi to meet Mohan Bhagwat today
यूपी चुनाव से पहले सियासी तापमान हाई! सीएम योगी आज मोहन भागवत से करेंगे मुलाकात
UP Road Accidents
यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले दिन खून से सनी सड़कें! छात्र समेत पांच गंभीर, दो की मौत
allahabad high court verdict
इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षकों का ट्रांसफर शासनादेश बरकरार; कह दी ये बात