UP Digital Village List 2026: लाइन में लगने की झंझट खत्म! घर बैठे हो रहे सरकारी काम, UP के 100+ गांव बने डिजिटल मॉडल

UP CSC Village List: योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के 100+ गांव डिजिटल हो चुके हैं. आइये आपको इन गांवों की जिले-वार सूची दिखाते हैं. पंचायत स्तर पर ऑनलाइन सेवाएं, CSC सुविधा, ई-गवर्नेंस और ग्रामीण डिजिटल क्रांति की पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें.
Digital Panchayat UP: यूपी में आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां सरकारी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को ब्लॉक और तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं. सुबह घर से निकलना.. लाइन में लगना.. कागज कम पड़े तो फिर लौटकर व्यवस्था करना.. ऐसी भी दिनचर्या होती है. लेकिन आज हम आपको यूपी के ऐसे गांवों के बारे में बताएंगे जो डिजिटल हो चुके हैं. इन गांवों में लोगों को सरकारी काम के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता. इन गांवों में पंचायत भवन अब डिजिटल सेवाओं का केंद्र बन चुका है.
पंचायत भवन बना ‘डिजिटल सेवा केंद्र’
गांव के पंचायत भवन में प्रवेश करते ही दीवार पर लगा एलईडी बोर्ड, कंप्यूटर सेट, प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन इस बदलाव की कहानी खुद-ब-खुद बयां करते हैं. हर जगह एक ऑपरेटर नियुक्त है और वो वो ग्रामीणों की ऑनलाइन सेवाओं में मदद करता है. आपको बता दें कि इन केंद्रों पर आपके कई माथापच्ची वाले काम झट से हो सकते हैं...
जैसे...
जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र
पेंशन और सामाजिक योजनाओं के फॉर्म
श्रमिक पंजीकरण
किसान पंजीकरण
आधार अपडेट से जुड़ी जानकारी
जैसी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं.
डिजिटल साक्षरता की शुरुआत
रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती दिनों में गांव के लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया समझने में परेशानी हुई. कई बुजुर्गों के लिए यह पूरी तरह नया अनुभव था. लेकिन पंचायत स्तर पर डिजिटल साक्षरता शिविर लगाए गए. युवाओं और स्कूल के छात्रों ने बुजुर्गों को मोबाइल पर ऐप इस्तेमाल करना सिखाया. धीरे-धीरे लोग खुद ऑनलाइन आवेदन करने लगे. अब गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले पेंशन से जुड़ा काम कराने के लिए कई बार तहसील जाना पड़ता था लेकिन अब पंचायत में ही आवेदन हो जाता है.
महिलाओं की बढ़ी भागीदारी
डिजिटल सुविधा का सबसे बड़ा असर महिलाओं पर पड़ा है. पहले महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलकर सरकारी दफ्तर जाना मुश्किल होता था. अब वे पंचायत भवन जाकर आवेदन कर सकती हैं या मोबाइल से जानकारी ले सकती हैं. स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग की जानकारी भी ले रही हैं. इससे वित्तीय लेनदेन पारदर्शी हुआ है. गांव के स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई है. बच्चों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी जा रही है. ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म और बोर्ड परीक्षा से जुड़े कार्य अब स्कूल स्तर पर ही पूरे किए जा रहे हैं. छात्र बताते हैं कि अब वे इंटरनेट के जरिए पढ़ाई से जुड़ी सामग्री आसानी से देख सकते हैं.
किसानों को सीधा फायदा
डिजिटल गांव बनने के बाद किसानों को भी सीधा लाभ मिला है. अब वे.. फसल बीमा योजना की जानकारी, पीएम किसान योजना की स्थिति, कृषि विभाग की नई योजनाएं, मौसम अपडेट ऑनलाइन देख सकते हैं. कुछ किसानों ने ऑनलाइन मंडी रेट देखने की आदत भी विकसित की है जिससे उन्हें फसल बेचने में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है. डिजिटल प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ी है. आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है. इससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है. समय की बचत सबसे बड़ा बदलाव है. जो काम पहले कई दिनों में होता था.. वह अब कुछ क्लिक में पूरा हो जाता है.
युवाओं के लिए अवसर
डिजिटल सेवाओं के संचालन के लिए गांव के युवाओं को रोजगार मिला है. कंप्यूटर जानने वाले युवाओं को पंचायत में काम का मौका मिला. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़े. कुछ युवाओं ने अपना छोटा साइबर कैफे भी शुरू किया है. हालांकि बदलाव दिख रहा है लेकिन चुनौतियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं. इंटरनेट की स्पीड कभी-कभी धीमी हो जाती है, बिजली कटौती से काम प्रभावित होता है, सभी ग्रामीण अभी पूरी तरह डिजिटल रूप से सक्षम नहीं हैं.. फिर भी पंचायत स्तर पर लगातार प्रयास जारी हैं.
प्रशासन की भूमिका
स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पंचायत भवन में इंटरनेट कनेक्टिविटी और उपकरण उपलब्ध कराए गए. समय-समय पर तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया गया. अधिकारियों का कहना है कि उद्देश्य यह है कि गांव के लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए शहर न जाना पड़े. डिजिटल होने के बाद इन गांवों की स्थिति में सुधार हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें लगता है कि उनका गांव भी शहर की तरह सुविधाओं से जुड़ रहा है. डिजिटल गांव की यह पहल ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान की जमीनी तस्वीर पेश करती है. यहां तकनीक सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है.
आगे की योजना
पंचायत स्तर पर सीसीटीवी निगरानी, सार्वजनिक वाई-फाई और ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने की योजना है. यदि यह सफल होता है, तो यह गांव जिले का पूर्ण डिजिटल मॉडल बन सकता है.
UP Digital Village List
|District
|Block
|Village
|Agra
|Barauli Ahir
|Lodhai
|Agra
|Kiraoli
|Runkuta
|Aligarh
|Lodha
|Wajidpur Nada
|Allahabad (Prayagraj)
|Bahariya
|Hasimpur urf Benipur
|Allahabad (Prayagraj)
|Shankargarh
|Lakhanpur
|Ambedkarnagar
|Katehri
|Baijupur
|Ambedkarnagar
|Bhiyano
|Berma
|Amethi
|Musafirkhana
|Pindara Thakur
|Auraiya
|Bhagyanagar
|Umari
|Azamgarh
|Sathiaon
|Mahuwa Morarpur
|Azamgarh
|Azamatgarh
|Athnaru
|Baghpat
|Baghpat
|Meetli
|Baghpat
|Baghpat
|Bilochpura
|Baghpat
|Chaproli
|Rathaura
|Bahraich
|Jarwal
|Atthaisa
|Ballia
|Hanumanganj
|Tikhampur
|Banda
|Tindwari
|Khaptiha Kalan
|Barabanki
|Banki
|Shahavpur
|Barabanki
|Banki
|Kurauli
|Bareilly
|Meerganj
|Mankara
|Bareilly
|Meerganj
|Hurhuri
|Basti
|Bugauliya
|Majhiyar
|Bijnor
|Kiratpur
|Guniapur
|Bulandshahar
|Sikandrabad
|Kaudu
|Budaun
|Sahaswan
|Jarifpur Garhiya
|Budaun
|Miyaun
|Roopamai
|Chandauli
|Barahani
|Lokmanpur
|Chitrakoot
|Karwi
|Chandra Gahna
|Deoria
|Salempur
|Payasi
|Deoria
|Tarkulawan
|Sirsia Patti Hussain
|Etah
|Jalesar
|Nagla Sukhdev
|Etawah
|Bharthana
|Bharthana Dehat
|Faizabad (Ayodhya)
|Bikapur
|Jalalpur Mafi
|Faizabad (Ayodhya)
|Bikapur
|Usari
|Farrukhabad
|Mohamdabad
|Khimsoy Pur
|Fatehpur
|Bhitaura
|Malaka
|Firozabad
|Madanpur
|Kathfori
|Gautam Budh Nagar
|Dankaur
|Dhanauri Kalan
|Gautam Budh Nagar
|Dadri
|Kalonda
|Ghaziabad
|Muradnagar
|Sultanpur
|Ghazipur
|Virno
|Arakhpur
|Gonda
|Belsar
|Pakdi
|Gonda
|Wazirganj
|Jamunaha Mazreti
|Gorakhpur
|Sardarnagar
|Dumri Khas
|Hamirpur
|Sumerpur
|Mundera
|Hapur
|Dhaulana
|Bhajeda Kalan
|Hardoi
|Sursa
|Ghamoiya
|Hardoi
|Sursa
|Fardapur
|Hathras
|Mursan
|Jogiya
|Jaunpur
|Rampur
|Gothu
|Jalaun
|Dakor
|Hardoi Gujar
|Jalaun
|Dakor
|Pachokhra
|Jhansi
|Babina
|Raksa
|Jhansi
|Babina
|Balaura
|J.P. Nagar (Amroha)
|Joya
|Hatawwa
|Kannauj
|Umarda
|Hareipur
|Kanpur Dehat
|Akbarpur
|Bara
|Kanpur Nagar
|Kalyanpur
|Sachendi
|Kanpur Nagar
|Bhitargaon
|Bhitargaon
|Kasganj
|Soron
|Kendi
|Kasganj
|Soron
|Chakeri
|Kaushambi
|Kara
|Sayara Meethepur
|Kushinagar
|Kaptanganj
|Mundera
|Lalitpur
|Jakhaura
|Bharatpura
|Lakhimpur Kheri
|Bijua
|Padariya Tula
|Lakhimpur Kheri
|Lakhimpur
|Choraha
|Lucknow
|Mall
|Mall
|Mainpuri
|Kishni
|Basait
|Maharajganj
|Maharajganj
|Pipra Babu
|Maharajganj
|Maharajganj
|Karmha
|Mahoba
|Charkhari
|Dhawari
|Mathura
|Gobardhan
|Gaitholi
|Mathura
|Mathura
|Rajpur Bangar
|Mau
|Doharighat
|Rauda Bhagwanpur
|Meerut
|Jani Khurd
|Nagla Jamalpur
|Meerut
|Sardhana
|Salawa
|Mirzapur
|Nagar City
|Barkachha Kalan
|Moradabad
|Dilari
|Dilari
|Muzaffarnagar
|Charthawal
|Dhudhli
|Muzaffarnagar
|Jansath
|Sambhalhera
|Muzaffarnagar
|Budhana
|Baroda
|Pilibhit
|Bilsanda
|Harrai
|Pratapgarh
|Bava Velkharnath
|Rashonia
|Rae Bareli
|Sataon
|Onai Paharpur
|Rampur
|Swar
|Swar (Bhoobra Musthakam)
|Saharanpur
|Sarsawa
|Chouri Mandi
|Sant Kabir Nagar
|Mehdawal
|Naudari
|Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)
|Gyanpur
|Lakhno
|Shamli
|Kairana
|Kandela
|Shamli
|Shamli
|Shamli
|Shahjahanpur
|Bhawalkhera
|Chaudhera
|Shahjahanpur
|Banda
|Aalampur Pipriya
|Shrawasti
|Ikauna
|Amare Bhariya
|Siddharth Nagar
|Naugarh
|Sakatpur
|Sitapur
|Kasmanda
|Puranpur
|Sitapur
|Pahla
|Bharthar
|Sonbhadra
|Chatara
|Ramgarh
|Sultanpur
|Kadipur
|Gaurabibipur
|Unnao
|Hasanganj
|Hazanganj
|Unnao
|Hilauli
|Bachhaura
|Varanasi
|Arajiline
|Gaura