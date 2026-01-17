ड्राफ्ट मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी मौका! यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी बड़ी जानकारी, नोट करें समय और तारीख

UP SIR Process: अगर आपको हाल ही में यूपी में जारी हुई SIR ड्राफ्ट मतदाता सूचि पर कोई आपत्ति है तो यह खबर आपके लिए ही है. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बड़ी जानकारी दी है.
Trending Photos
Lucknow: अगर आपको हाल ही में यूपी में जारी हुई SIR ड्राफ्ट मतदाता सूचि पर कोई आपत्ति है तो यह खबर आपके लिए ही है. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बड़ी जानकारी दी है.
खबर लिखी जा रही है...
ये भी पढ़ें: जानें यूपी के किस जिले में कितने वोटरों के नाम कटे, राजधानी में सबसे ज्यादा तो वहीं ललितपुर में सबसे कम
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.