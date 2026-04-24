बिजली बिल नेगेटिव? फिर भी नहीं कटेगा कनेक्शन! यूपी सरकार का बड़ा फैसला

UP Electricity Relief Scheme: भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है. अब अगर आपका बिजली बिल माइनस में भी चला जाए, तब भी तुरंत कनेक्शन नहीं कटेगा. खासतौर पर छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. सरकार का मकसद साफ है—गर्मी में किसी को भी अंधेरे में न रहना पड़े.

1 किलोवाट तक वालों को 30 दिन की पूरी छूट

सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके घर में 1 किलोवाट तक का कनेक्शन है. अगर उनका बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, तब भी पूरे 30 दिन तक बिजली चालू रहेगी. यानी अब बिल की चिंता में तुरंत कनेक्शन कटने का डर खत्म हो गया है. यह फैसला खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए राहत लेकर आया है.

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2 किलोवाट वालों को भी मिला फायदा

सरकार ने 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को भी राहत दी है. अगर उनका बिल 200 रुपये तक माइनस हो जाता है, तो उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा. इससे उन लोगों को भी राहत मिलेगी, जिनका बिल कभी-कभी समय पर जमा नहीं हो पाता.

अब बिना सूचना नहीं कटेगी बिजली

एक और बड़ा बदलाव यह किया गया है कि अब बिजली काटने से पहले उपभोक्ताओं को पांच बार एसएमएस भेजना अनिवार्य होगा. यानी आपको पहले से सूचना मिल जाएगी कि आपका बिल बकाया है और कब तक जमा करना है. इससे अचानक बिजली कटने जैसी परेशानी से बचा जा सकेगा.

पारदर्शिता और सुविधा पर जोर

सरकार ने इस नई व्यवस्था में पारदर्शिता और सुविधा दोनों का ध्यान रखा है. एसएमएस अलर्ट सिस्टम से उपभोक्ता समय रहते भुगतान कर सकेंगे. इससे विवाद भी कम होंगे और लोगों को सुविधा भी मिलेगी.

गर्मी में बिजली सप्लाई बनाए रखने पर फोकस

तेज गर्मी को देखते हुए सरकार ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि बिजली व्यवस्था मजबूत रखी जाए. कहीं भी फाल्ट हो तो तुरंत ठीक किया जाए और लोगों को निर्बाध बिजली मिलती रहे.

बड़े स्तर पर सुधार

ऊर्जा विभाग के मुताबिक, प्रदेश में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम हुआ है. अब तक करीब 30 लाख नए बिजली खंभे लगाए जा चुके हैं. साथ ही ट्रांसफार्मरों की क्षमता भी बढ़ाई गई है, जिससे लोड संभालने में आसानी हो.

देश में सबसे ज्यादा बिजली आपूर्ति का दावा

ऊर्जा मंत्री का कहना है कि उत्तर प्रदेश अब देश में सबसे ज्यादा बिजली सप्लाई करने वाला राज्य बन चुका है. सरकार का दावा है कि इस गर्मी में लोगों को बिजली की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा.