Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Kaam ki khabar
  • /यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को 5 महीने में सबसे बड़ी राहत, जुलाई में 4.43 प्रतिशत कम आएगा बिजली बिल; जानें वजह

यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को 5 महीने में सबसे बड़ी राहत, जुलाई में 4.43 प्रतिशत कम आएगा बिजली बिल; जानें वजह

UP Good News: यूपी में जुलाई के महीने में बिजली उपभोक्ताओं को 15 महीने में सबसे बड़ी राहत मिलने जा रही है. जानकारी के मुताबिक जुलाई में यूपी के बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल 4.43% कम आएगा.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 29, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:22 PM IST
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को 5 महीने में सबसे बड़ी राहत, जुलाई में 4.43 प्रतिशत कम आएगा बिजली बिल; जानें वजह
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कुशीनगर में पेट्रोल पंप का अनोखा कारनामा, 37 लीटर की टंकी, भर दिया 42 लीटर पेट्रोल
Kushinagar News1 hr ago
2
noida rain1 hr ago
3
Ghaziabad Weather Alert2 hrs ago
4
jalaun news2 hrs ago
5
kasganj news2 hrs ago