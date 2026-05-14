Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3217281
Zee UP-UttarakhandKaam ki khabar

रोबोट वाली तकनीक अब आपके हाथ में.. योगी सरकार की ‘एआई फॉर ऑल’ स्कीम, जानें कैसे मिलेगा सर्टिफिकेट

UP News: आज का दौर वो नहीं रहा जब कंप्यूटर चलाना बड़ी बात मानी जाती थी. अब जमाना 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' यानी एआई (AI) का है. अगर आप सोच रहे हैं कि यह कोई रॉकेट साइंस है जो सिर्फ बड़े शहरों के अमीरों के लिए है तो आप गलत हैं.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: May 14, 2026, 10:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोबोट वाली तकनीक अब आपके हाथ में.. योगी सरकार की ‘एआई फॉर ऑल’ स्कीम, जानें कैसे मिलेगा सर्टिफिकेट

UP Skill Development Mission: आज का दौर वो नहीं रहा जब कंप्यूटर चलाना बड़ी बात मानी जाती थी. अब जमाना 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' यानी एआई (AI) का है. अगर आप सोच रहे हैं कि यह कोई रॉकेट साइंस है जो सिर्फ बड़े शहरों के अमीरों के लिए है तो आप गलत हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के हर गांव और शहर के युवाओं के लिए तकनीक के दरवाजे खोल दिए हैं. सरकार की ‘एआई फॉर ऑल’ (AI for All) पहल अब पूरे प्रदेश में धूम मचा रही है. जिसका सीधा मकसद कि हर नागरिक को डिजिटल दुनिया का 'बाहुबली' बनाना.

मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ यह 'डिजिटल क्रांति' का सफर
इस कहानी की शुरुआत पिछले महीने 13 अप्रैल 2026 को मुजफ्फरनगर के एक बड़े रोजगार मेले से हुई थी. वहां सीएम योगी ने इस मिशन को हरी झंडी दिखाई थी. योगी सरकार का विजन एकदम साफ है कि हमारा युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला न बने बल्कि तकनीक में इतना माहिर हो जाए कि दुनिया उसके पीछे भागे. अब उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए दिन-रात एक कर रहा है.

सिर्फ 3 घंटे का कोर्स और करियर में लग जाएंगे चार चांद
अक्सर लोग भारी-भरकम फीस के डर से नए कोर्स नहीं कर पाते लेकिन यहां मामला एकदम 'फ्री' है. इस प्रोग्राम का नाम है ‘एआई फॉर यू: ट्रेनिंग एंड असेसमेंट’. मजेदार बात यह है कि यह कोर्स कोई महीनों लंबा नहीं है बल्कि सिर्फ 3 घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग है. इसे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर घर बैठे, चाय की चुस्की लेते हुए पूरा कर सकते हैं. ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट होगा और फिर आपके हाथ में होगा ओरेकल यूनिवर्सिटी (Oracle University) के सहयोग वाला सर्टिफिकेट, जो आपके बायोडाटा (CV) की वैल्यू कई गुना बढ़ा देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

गांव का लड़का भी बनेगा टेक-एक्सपर्ट
प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित हैं. उनका कहना है कि आज दुनिया बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं तो हमारे यूपी का युवा पीछे क्यों रहे? उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि इस स्कीम का शोर हर गली-मोहल्ले तक पहुंचना चाहिए. सरकार चाहती है कि चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला छात्र हो या घर चलाने वाली गृहणी... हर कोई समझे कि एआई आखिर क्या बला है और यह उनकी जिंदगी को कैसे आसान बना सकती है.

ओरेकल जैसी दिग्गज कंपनी के साथ मिलकर तैयारी
यह कोई छोटा-मोटा सरकारी कोर्स नहीं है. इसके पीछे दुनिया की नामी आईटी कंपनी ओरेकल यूनिवर्सिटी का हाथ है. यानी आपको वही क्वालिटी मिल रही है जो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के कर्मचारी को मिलती है. मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि सभी जिलों में रजिस्ट्रेशन का काम तेजी से चल रहा है. मकसद यह है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति इस डिजिटल दौड़ में पिछड़ न जाए.

कैसे जुड़ें इस शानदार मुहिम से?
अगर आप भी इस सुनहरे मौके का फायदा उठाना चाहते हैं तो तरीका बहुत आसान है. आपको बस उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है. वहां आपको ‘AI For All’ का एक चमकता हुआ टैब दिखेगा. बस वहां अपनी जानकारी भरें और फ्री में अपनी क्लास शुरू करें. न कहीं जाने की झंझट.. न एक पैसा खर्च करने का डर. यह मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा क्योंकि कल की दुनिया उन्हीं की होगी जिन्हें एआई की समझ होगी.

TAGS

​​ UP news

Trending news

congress rahul gandhi news
राहुल गांधी के आय से अधिक संपत्ति केस में जांच एजेंसियों को नोटिस, जानें पूरा मामला
Bijnor Viral Video
लग्जरी गाड़ियां त्याग घोड़ा-बग्गी पर सवार हुए भाजपा नेता, PM की अपील का बड़ा असर
Om Prakash Rajbhar
सपा में दगे कारतूस रह गए... जौनपुर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर बोला हमला
Gorakhpur News
‘मां-पापा मुझे माफ कर देना...’ B Tech छात्र की रहस्यमयी मौत से मचा हड़कंप
Moradabad news
बेटी ही निकली घर की गद्दार! प्रेमी संग रची 1.20 करोड़ की लूट की साजिश
mathura vrindavan
उंगलियों पर होगा 'मथुरा शहर' बिजली-पानी से लेकर सफाई तक घर बैठे होगा समाधान
Gorakhpur News
अस्पताल बना मंडप, ICU में दूल्हे ने भरी दुल्हन की मांग… भावुक करने वाली प्रेम कहानी
Lucknow latest news
UP में गन्ना किसानों की बल्ले बल्ले! CM योगी ने किया 3.21 लाख करोड़ रुपये का भुगतान
farrukhabad latest News
सिगरेट की चिंगारी से भड़की हिंसा: नवाबगंज में UP-112 सिपाही को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा
Kanpur Dehat land scam
पावर प्लांट के नाम पर 400 करोड़ का खेल! सरकारी जमीन गिरवी रख बैंकों से लोन