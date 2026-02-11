Advertisement
मेरठ, गोरखपुर समेत यूपी में बनेंगे 7 स्मार्ट सिटी, नोएडा-बेंगलुरू जैसी होंगी सुविधाएं; बजट 2026 में बड़ा ऐलान

Budget for UP 7 Smart City: योगी सरकार ने बुधवार को अबतक का अपना सबसे बड़ा और 10वां बजट पेश किया. वित्तर मंत्री सुरेश खन्ना ने  9 लाख 12 हजार करोड़ के बजट में यूपी में सात नई स्मार्ट सिटी के लिए भी भारी भरकम रकम का प्रावधान रखा. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 11, 2026, 04:06 PM IST
UP Budget 2026: योगी सरकार ने यूपी बजट 2026 यूपी में नई सात स्मार्ट सिटी की योजना को हरी झंडी दे दी है. इस योजना के अंतर्गत सात नगर निगमों स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा. 

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को योगी सरकार का 10वां बजट पेश करते हुए बताया कि यूपी सरकार ने सात नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रुप में विकसित करने के लिए बजट 2026 में नई सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना के लिए 100 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा है. 

कौन से 7 नगर निगम बनेंगे स्मार्ट सिटी 
यूपी सरकार की नई सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना के तहत अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, मेरठ और शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा. नई सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना के तहत इन सातों नगर निगमों में स्मार्ट सिटी जैसी सुविधाएं विकसित करते हुए धार्मिक पर्यटन पर भी जोर दिया जाएगा. इस कड़ी में अयोध्या के विकास पर 100 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान रखा गया है. 

बजट से पहले मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार  यूपी में 7 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी बनाने पर 405 करोड़ 44 लाख रुपये और खर्च करने की बात कही गई थी. योगी सरकार ने मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, अयोध्या, गोरखपुर और मथुरा-वृंदावन के लिए 28 नये प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी. 

पिछले साल सितंबर 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ समेत नगर निगमों के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा की थी, जिसके बाद सीएम योगी ने मेरठ समेत सात शहरों के राज्य स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 28 नये प्रोजेक्ट को लेकर विचार-विमर्श किया और इस योजना को मंजूरी दे दी. 

जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा 7 प्रोजेक्ट मथुरा-वृंदावन के लिए स्वीकृत हुए हैं. अयोध्या के लिए पांच, गोरखपुर के लिए चार, मेरठ के लिए तीन, गाजियाबाद के लिए दो, फिरोजाबाद के लिए पांच और शाहजहांपुर के लिए दो प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं. कुल 28 प्रोजेक्ट पर 405 करोड़ 44 लाख रुपये का अनुमानित खर्च है. 

स्मार्ट सिटी होने पर कितना बदलेगा मेरठ 
योगी सरकार से मंजूर नई सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना के अनुसार मेरठ में तीन नये प्रोजेक्ट वेंडिंग जोन का निर्माण, दिल्ली रोड पर प्री-कास्ट डीप ड्रेन कार्य (जलनिकासी) और दो मलिन बस्तियों का एकीकृत विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है.सबसे अधिक 25 करोड़ रुपये दिल्ली रोड की जलनिकासी पर खर्च होंगे. वहीं पांच करोड़ रुपये वेंडिंग जोन के निर्माण और छह करोड़ रुपये दो मलिन बस्तियों के विकास पर खर्च किये जाने का प्रावधान है.

