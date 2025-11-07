Advertisement
यूपी में इन वाहनों को 2027 तक नहीं देना होगा रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क, योगी सरकार का बड़ा ऐलान, जमा हो गया है तो मिलेगा रिफंड

UP Govt EV Policy: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी में इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद को बढ़ावा देने के लिए बड़ा  ऐलान किया है. अक्टूबर में दीपावली और धनतेरस के अवसर कोई इलेक्ट्रीकल व्हीकल खरीदा था और उस पर पंजीकरण शुल्क दिया था, तो यह खबर आपके लिए है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 07, 2025, 03:04 PM IST
Lucknow: उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को लेकर सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. अब राज्य में  13 अक्टूबर 2027 तक ईवी खरीदारों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से पूरी तरह छूट मिलेगीय. परिवहन विभाग ने इस संबंध में नया शासनादेश जारी कर पोर्टल को भी अपडेट कर दिया है. 

इन्हें मिलेगा रिफंड
दरअसल, धनतेरस और दीपावली के दौरान इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क देना पड़ा था, क्योंकि पोर्टल में पुराने नियम लागू थे. अब विभाग ने संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि 14 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच जिन्होंने टैक्स और शुल्क जमा किया है, वे एआरटीओ कार्यालय में आवेदन देकर अपनी राशि वापस पा सकते हैं. 

जानकारी के अनुसार, औद्योगिक विकास विभाग पहले ही ‘इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण व गतिशीलता नीति 2022’ के तहत दो साल तक वित्तीय प्रोत्साहन बढ़ाने का आदेश जारी कर चुका है. अब परिवहन विभाग के संशोधित आदेश के बाद यह राहत पूरी तरह लागू हो गई है. 

पहले क्या था नियम
पहले नियम के तहत 10 लाख रुपये तक की ईवी पर 9% और 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहनों पर 11% रोड टैक्स देना पड़ता था. साथ ही दोपहिया ईवी पर ₹300 और चारपहिया पर ₹600 पंजीकरण शुल्क भी लिया जा रहा था.

परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है. उच्च स्तरीय समिति की बैठक में नीति में संशोधन के बाद अब सभी शुद्ध विद्युत वाहनों पर 100% टैक्स छूट 2027 तक लागू रहेगी.

इसके साथ ही सरकार ने ईवी सब्सिडी योजना भी बहाल कर दी है — दोपहिया ईवी पर 5,000 रुपये, चारपहिया पर 1 लाख रुपये और ई-बस पर 20 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. इच्छुक खरीदार अब ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. 

अब यूपी में ईवी खरीदना न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर सौदा है, बल्कि जेब के लिए भी बेहद फायदेमंद!

