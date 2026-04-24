1053 केंद्र, 25 लाख अभ्यर्थी और हाईटेक निगरानी.. होमगार्ड परीक्षा में गड़बड़ी की नो एंट्री

UP Home Guard exam 2025: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर इस बार सरकार पूरी तरह सख्त नजर आ रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऐसी तैयारी की गई है, जिससे नकल या गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही न बचे. 25, 26 और 27 अप्रैल को होने वाली इस परीक्षा में 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे और इसे प्रदेश के 1053 केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा. सरकार का साफ संदेश है—भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए.

41 हजार से ज्यादा पद, लाखों युवाओं की उम्मीदें दांव पर

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 41,424 पद भरे जाएंगे. यही वजह है कि प्रदेश भर से लाखों युवा इसमें शामिल हो रहे हैं. इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने हर स्तर पर तैयारी को मजबूत किया है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो और हर अभ्यर्थी को निष्पक्ष मौका मिले.

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हर 240 अभ्यर्थियों पर एक अधिकारी, कड़ी निगरानी का प्लान

परीक्षा की निगरानी के लिए बेहद सख्त व्यवस्था की गई है. हर 240 अभ्यर्थियों पर एक निरीक्षक या उप निरीक्षक तैनात रहेगा. इतना ही नहीं, हर जिले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो पूरे सिस्टम पर नजर रखेंगे. परीक्षा केंद्रों के बाहर से लेकर अंदर तक हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी.

एंट्री से पहले कड़ी चेकिंग, महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग व्यवस्था

परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले हर अभ्यर्थी की सघन जांच होगी. इसके लिए हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा. महिला अभ्यर्थियों की जांच महिला पुलिसकर्मी अलग से बंद कमरे में करेंगी, ताकि उनकी गोपनीयता भी बनी रहे और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो.

प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए ‘डबल लॉक’ सिस्टम

प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं. इन्हें कोषागार में डबल लॉक सिस्टम में रखा गया है, जिसकी चाबियां अलग-अलग अधिकारियों के पास हैं. स्ट्रॉन्ग रूम में 24 घंटे बिजली, इंटरनेट और फायर सेफ्टी की व्यवस्था है. प्रश्नपत्रों को केंद्र तक पहुंचाने के लिए पहले से रिहर्सल भी किया गया है, ताकि किसी तरह की चूक न हो.

सीसीटीवी से हर कोना कवर, सेंटर पहले ही किया गया ‘सैनिटाइज’

परीक्षा केंद्रों को पहले ही पूरी तरह चेक कर लिया गया है. छत, कमरे, गैलरी, मैदान और यहां तक कि वॉशरूम तक की जांच की गई है, ताकि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या संदिग्ध चीज छिपी न रह जाए. सभी केंद्रों और स्ट्रॉन्ग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे लगातार निगरानी होगी.

मोबाइल, घड़ी, ब्लूटूथ पूरी तरह बैन

अभ्यर्थियों के लिए साफ निर्देश जारी किए गए हैं कि परीक्षा केंद्र में सिर्फ एडमिट कार्ड, पहचान पत्र और पेन ही ले जा सकते हैं. मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

रेलवे स्टेशन से सेंटर तक सुरक्षा, हर जगह पुलिस तैनात

परीक्षा के दौरान सिर्फ केंद्र ही नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी विशेष व्यवस्था की गई है. भीड़ को संभालने के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा. इसके अलावा यूपी-112 की गाड़ियां और एम्बुलेंस भी सेंटर के आसपास मौजूद रहेंगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके.

बायोमेट्रिक और ई-केवाईसी से फर्जीवाड़े पर रोक

इस बार परीक्षा में हाईटेक सिस्टम भी लागू किया गया है. हर अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में एंट्री से पहले आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना होगा. साथ ही आईरिस बायोमेट्रिक जांच भी होगी. इससे किसी और के नाम पर परीक्षा देने जैसी गड़बड़ियों पर पूरी तरह रोक लगेगी.