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योगी सरकार का ‘सुरक्षा कवच’, अब बुजुर्गों को नहीं रहना पड़ेगा बेसहारा

UP News: उत्तर प्रदेश में अब वो तस्वीर धीरे-धीरे बदल रही है, जहां बुजुर्ग अक्सर खुद को अकेला और असहाय महसूस करते थे. योगी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिससे हजारों बुजुर्गों को नई जिंदगी मिली है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Apr 24, 2026, 09:00 PM IST
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योगी सरकार का ‘सुरक्षा कवच’, अब बुजुर्गों को नहीं रहना पड़ेगा बेसहारा

UP Old Age Homes Scheme: उत्तर प्रदेश में अब वो तस्वीर धीरे-धीरे बदल रही है, जहां बुजुर्ग अक्सर खुद को अकेला और असहाय महसूस करते थे. योगी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिससे हजारों बुजुर्गों को नई जिंदगी मिली है. प्रदेश के सभी 75 जिलों में वृद्धाश्रम चलाए जा रहे हैं, जहां बेघर, निराश्रित और जरूरतमंद बुजुर्गों को सुरक्षित आश्रय मिल रहा है. आज करीब 6 हजार से ज्यादा बुजुर्ग इन आश्रमों में रहकर सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं.

सिर्फ छत ही नहीं, सम्मान से जीने का मौका भी

इन वृद्धाश्रमों की खास बात यह है कि यहां सिर्फ रहने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि बुजुर्गों को सम्मान के साथ जीने का मौका भी दिया जा रहा है. सुबह उठने से लेकर रात तक उनके खाने-पीने, कपड़े और देखभाल की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन उठाता है. कोशिश यही है कि उन्हें किसी भी तरह की कमी महसूस न हो.

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पौष्टिक खाना तय मेन्यू और नियमित देखभाल

वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों के लिए खाने का पूरा ख्याल रखा जाता है. सुबह नाश्ते में चाय के साथ हलवा, चना, दलिया या पोहा दिया जाता है. दोपहर के खाने में दाल, सब्जी, चावल और सलाद शामिल रहता है, जबकि रात को हल्का और पौष्टिक भोजन दिया जाता है. मेन्यू तय है और उसी के अनुसार हर दिन खाना बनता है, ताकि बुजुर्गों की सेहत बनी रहे.

इलाज की चिंता खत्म

अक्सर देखा जाता है कि आर्थिक तंगी या परिवार की अनदेखी के कारण बुजुर्ग अपना इलाज नहीं करा पाते. लेकिन इन आश्रमों में इस समस्या का भी समाधान किया गया है. यहां नियमित स्वास्थ्य जांच होती है, डॉक्टरों की सलाह मिलती है और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है. इससे बुजुर्ग खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं.

कई बुजुर्गों की बदली जिंदगी

पहले जो बुजुर्ग रेलवे स्टेशन, बस अड्डों या सड़कों पर दिन काटने को मजबूर थे, आज वही लोग इन आश्रमों में सुरक्षित जीवन जी रहे हैं. उन्हें एक छत मिली है, समय पर खाना मिल रहा है और सबसे बड़ी बात—अब उन्हें अकेलापन नहीं सताता. यहां वे एक-दूसरे के साथ समय बिताते हैं और नई दोस्ती भी बना लेते हैं.

मनोरंजन और गतिविधियों से खुशहाल माहौल

इन आश्रमों में सिर्फ रहने और खाने की व्यवस्था ही नहीं है, बल्कि बुजुर्गों को मानसिक रूप से खुश रखने के लिए भी कई गतिविधियां कराई जाती हैं. योग, भजन-कीर्तन, बातचीत और छोटे-छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से माहौल जीवंत बना रहता है. इससे बुजुर्गों का मन भी लगा रहता है और वे खुद को सक्रिय महसूस करते हैं.

पेंशन और आयुष्मान योजना का भी लाभ

सरकार बुजुर्गों को सिर्फ आश्रय ही नहीं दे रही, बल्कि आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा भी दे रही है. हर महीने 1000 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है. इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज भी उपलब्ध है. इससे बुजुर्गों की बड़ी चिंताएं दूर हो रही हैं.

हर जिले में मजबूत व्यवस्था

सरकार इस योजना को और बेहतर बनाने के लिए लगातार निगरानी कर रही है. समय-समय पर निरीक्षण होता है और जहां जरूरत होती है, वहां नई सुविधाएं जोड़ी जाती हैं. यही वजह है कि इन आश्रमों की व्यवस्था लगातार बेहतर होती जा रही है. प्रदेश के कई जिलों में इन आश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है. बरेली, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज जैसे जिलों में बड़ी संख्या में बुजुर्ग रह रहे हैं. यह इस बात का संकेत भी है कि समाज में ऐसे लोगों की जरूरत बढ़ रही है, जिन्हें सहारे की आवश्यकता है.

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