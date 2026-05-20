यूपी के हजारों बुजुर्गों और दिव्यांगों को राहत: पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, अब ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे जरूरी

Lucknow: उत्तर प्रदेश में अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करना पहले से कहीं ज्यादा आसान होने जा रहा है. योगी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन नियमों में अहम बदलाव किया है. अब ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जिनके पास हाईस्कूल प्रमाणपत्र या परिवार रजिस्टर नहीं है, वे भी पांच वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिए अपनी उम्र प्रमाणित कर पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे.

प्रदेश सरकार द्वारा जारी नए संशोधित आदेश के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड को आयु सत्यापन के लिए मान्य दस्तावेज माना जाएगा. यह फैसला उन हजारों बुजुर्गों के लिए राहत लेकर आया है, जो दस्तावेजों की कमी के कारण अब तक योजना से वंचित रह जाते थे.

पुराने आदेश से बढ़ी थी मुश्किलें

दरअसल मार्च 2026 में जारी आदेश में आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि को आयु प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी. इसके बाद शहरों में रहने वाले कई बुजुर्गों के सामने आवेदन का संकट खड़ा हो गया. खासकर गरीब बस्तियों और पुराने शहरों में रहने वाले लोगों के पास न तो शैक्षिक प्रमाणपत्र थे और न ही परिवार रजिस्टर उपलब्ध था.

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सरकार ने माना कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था नहीं होने से आवेदन प्रक्रिया बाधित हो रही थी. इसी समस्या को देखते हुए अब पांच वैकल्पिक दस्तावेजों को मंजूरी दी गई है.

स्व-घोषणा पत्र होगा जरूरी

नई व्यवस्था के तहत आवेदकों को एक स्व-घोषणा पत्र भी देना होगा. इसमें उन्हें यह बताना होगा कि उनके पास हाईस्कूल प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है और संबंधित शहरी क्षेत्र में परिवार रजिस्टर मौजूद नहीं है. इसके बाद जिला समाज कल्याण विभाग दस्तावेजों की जांच कर आवेदन स्वीकार करेगा.

कुष्ठावस्था पेंशन योजना भी बनी सहारा

इसी बीच योगी सरकार की कुष्ठावस्था पेंशन योजना भी हजारों दिव्यांगजनों के लिए संबल बनकर उभरी है. प्रदेश में वर्तमान समय में 13 हजार से अधिक लाभार्थियों को प्रतिमाह 3000 रुपये की सहायता दी जा रही है. पहले यह राशि 2500 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया है.

पिछले नौ वर्षों में योजना के लाभार्थियों की संख्या 4765 से बढ़कर 13667 तक पहुंच गई है. ई-पेमेंट और पीएफएमएस प्रणाली के जरिए पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है, जिससे पारदर्शिता भी बढ़ी है.

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