धान खरीद में यूपी का नया रिकॉर्ड, सरकार ने बढ़ाया MSP, 3790 केंद्रों पर तेजी से हो रही खरीद

Yogi Govt Farmers Policy: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की नीतियों को लगातार किसानों का समर्थन मिल रहा है. धान खरीद सत्र 2025-26 की शुरुआत के साथ ही राज्य भर के अन्नदाता बड़ी संख्या में सरकारी खरीद केंद्रों पर पंजीकरण करा रहे हैं. आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ पौने दो महीने में ही 1.37 लाख से ज्यादा किसानों ने धान बिक्री के लिए अपना पंजीकरण करा लिया है.

राज्यभर में 4000 खरीद केंद्रों का लक्ष्य

सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश में 4000 धान क्रय केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है. इनमें से 3790 केंद्र पहले ही शुरू हो चुके हैं. ये केंद्र किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए तैयार हैं. सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी फसल का भुगतान सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक खातों में किया जाए.

डिजिटल सिस्टम से हुआ आसान पंजीकरण

धान बिक्री के लिए किसान अब www.fcs.up.gov.in और UP KISAN MITRA मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं. इस बार प्रक्रिया को पूरी तरह ओटीपी आधारित सिंगल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से जोड़ा गया है. इसका फायदा यह है कि किसान बिना किसी बिचौलिए के अपने मोबाइल पर मिलने वाले ओटीपी के जरिए खुद पंजीकरण कर सकते हैं.

23 दिन में 35,000 टन से अधिक धान की खरीद

धान खरीद की शुरुआत 1 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़ और झांसी जैसे संभागों में हुई थी. सिर्फ 23 दिनों में इन इलाकों से 35.63 हजार मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा जा चुका है. सरकार का लक्ष्य इस सत्र में 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का है.

एमएसपी में बढ़ोतरी

योगी सरकार ने इस बार किसानों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की है. कॉमन वैरायटी धान के लिए MSP ₹2369 प्रति कुंतल तय किया गया है. साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि किसानों को भुगतान 48 घंटे के भीतर कर दिया जाए. खरीद केंद्र रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं, और 17% तक नमी वाले धान को स्वीकार किया जाता है.

पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से शुरू होगी खरीद

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब पूर्वी यूपी में भी धान खरीद शुरू होने जा रही है. 1 नवंबर से चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज संभागों में खरीद शुरू होगी. इसी के साथ लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव जिलों में भी 1 नवंबर से क्रय केंद्र सक्रिय होंगे. यह प्रक्रिया 28 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी.

किसानों को मिल रहा लाभ

सरकारी खरीद से किसानों को न केवल बेहतर दाम मिल रहे हैं बल्कि फसल बेचने की प्रक्रिया भी पारदर्शी हो गई है. किसान अब अपनी उपज बिना किसी दलाल या कमीशन एजेंट के सीधे सरकार को बेच रहे हैं. यह पहल ‘अन्नदाता के सम्मान’ की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रही है.