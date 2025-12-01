यूपी पंचायत चुनाव में कितना पैसा खर्च कर सकेंगे? जान लें प्रधान से जिला पंचायत प्रत्याशी की खर्च सीमा

UP Panchayat Chunav 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है लेकिन चुनावी बिुगल बजने से पहले ही भावी उम्मीदवारों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं.गुमटी-चौराहों पर भावी उम्मीदवारों को लेकर कयासबाजी देखने को मिल रही है. यूपी पंचायत चुनाव में इस बार प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी कितना पैसा खर्च कर सकेंगे. इसकी लिमिट निर्वाचन आयोग ने तय कर दी है. आइए जानते हैं किस पद के लिए प्रत्याशी कितना पैसा खर्च कर सकते हैं.

कब होंगे यूपी पंचायत चुनाव?

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल-मई में होना प्रस्तावित हैं. हालांकि निर्वाचन आयोग के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ही चुनाव का कार्यक्रम सामने आ पाएगा. इससे पहले चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव से जुड़ा बड़ा फैसला किया है. प्रधान से लेकर अलग-अलग पदों के लिए खर्च की लिमिट तय हो गई है. इसके अलावा नामांकन पत्र और जमानत राशि की लिमिट भी तय की गई है. आइए जानते हैं किस उम्मीदवार को कितना पैसा खर्च करने की अनुमति होगी.

प्रधान प्रत्याशी खर्च लिमिट?

प्रधान पद के उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए 1.25 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे. प्रधान पद के सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 600 रुपये नामांकन पत्र और जमानत राशि के तौर पर 3000 रुपये जमा करने होंगे. एससी-एसटी, ओबीसी और महिला प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र की राशि 300 रुपये है. जमानत राशि 1500 है. ग्राम पंचायत सदस्य अधिकतम 10 हजार रुपये तक खर्च कर सकेंगे. सामान्य वर्ग के लिए नामांकन पत्र 200 रुपये और जमानत राशि 800 रुपये है. जबकि एससी-एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए नामांकन राशि 100 रुपये, जमानत राशि 400 रुपये होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

जिला पंचायत सदस्य- क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी कितना खर्च कर सकेंगे?

वहीं, क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए अधिकतम चुनावी खर्च की सीमा 1 लाख रुपये तय की गई है. वहीं सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए नामांकन पत्र 600 रुपये और जमानत राशि 3 हजार रुपये होगी. जबकि एससी-एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए नामांकन राशि 300 रुपये, जमानत राशि 1500 होगी. जिला पंचायत सदस्य के लिए उम्मीदवार अधिकतम ढाई लाख रुपये खर्च कर सकेंगे. सामान्य वर्ग के लिए नामांकन पत्र 1 हजार रुपये और जमानत राशि 8 हजार रुपये होगी. वहीं एससी-एसटी, ओबीसी और महिला प्रत्याशी के लिए नामांकन पत्र 500 रुपये और जमानत की राशि 4 हजार रुपये होगी.