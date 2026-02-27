रोजगार, रिसर्च और विदेशी निवेश… क्वांटम टेक से बदलेगी यूपी की तकदीर?

Advertisement
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी बनाने की दिशा में ठोस पहल के संकेत दिए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उभरते डीप टेक क्षेत्र में प्रदेश मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करेगा.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Feb 27, 2026, 06:48 PM IST
Uttar Pradesh Quantum Computing: योगी सरकार में उत्तर प्रदेश अब सिर्फ एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तक सीमित नहीं रहेगा. सरकार की नजर अब उस टेक्नोलॉजी पर भी है जिसे आने वाले वक्त की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है.. और वो है क्वांटम कंप्यूटिंग. सीएम योगी ने साफ संकेत दिए हैं कि प्रदेश इस 'डीप टेक' क्षेत्र में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगा. लखनऊ में आईबीएम के ‘एआई गवटेक इनोवेशन सेंटर’ के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी ने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर जोर दिया. उनके संकेत से साफ है कि सरकार अब भविष्य की तकनीक में निवेश को लेकर गंभीर है.

IIT कानपुर की विरासत से नई शुरुआत

सीएम योगी ने याद दिलाया कि देश का पहला कंप्यूटर Indian Institute of Technology Kanpur (आईआईटी कानपुर) में स्थापित हुआ था. यानी तकनीकी इतिहास में उत्तर प्रदेश पहले भी अग्रणी भूमिका निभा चुका है. अब उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए सरकार क्वांटम कंप्यूटिंग में नई कहानी लिखना चाहती है. चर्चा है कि IBM, आईआईटी कानपुर और राज्य सरकार मिलकर एक त्रिपक्षीय मॉडल पर काम कर सकते हैं. अगर यह योजना आकार लेती है, तो यूपी में क्वांटम टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीय स्तर का केंद्र विकसित हो सकता है.

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से क्वांटम तक

प्रदेश सरकार पहले ही रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और मेडटेक जैसे क्षेत्रों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना चुकी है. अब क्वांटम कंप्यूटिंग को अगला बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है. योजना है कि आईआईटी कानपुर परिसर में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए और उद्योग जगत को भी इसमें जोड़ा जाए. यानी रिसर्च सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि इंडस्ट्री के साथ मिलकर जमीन पर काम हो.

आखिर क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग?

आसान शब्दों में समझें तो पारंपरिक कंप्यूटर 'बिट' पर चलते हैं.. जिसकी वैल्यू या तो 0 होती है या 1. लेकिन क्वांटम कंप्यूटर 'क्यूबिट' पर आधारित होते हैं. क्यूबिट एक साथ 0 और 1 दोनों हो सकता है, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं. इसके अलावा 'एंटैंगलमेंट' नाम का सिद्धांत है जिसमें दो क्यूबिट आपस में इस तरह जुड़े रहते हैं कि एक में बदलाव का असर तुरंत दूसरे पर पड़ता है. यही वजह है कि क्वांटम कंप्यूटर बेहद जटिल गणनाएं कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं.. जो आज के सुपर कंप्यूटर को भी घंटों या दिनों में करनी पड़ें.

किन क्षेत्रों में दिखेगा असर?

क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मेडिसिन रिसर्च, साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट फोरकास्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल एनालिसिस जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यूपी में क्वांटम रिसर्च और टेस्टिंग सुविधाएं विकसित होती हैं तो यहां स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई रफ्तार मिलेगी. साइबर सिक्योरिटी, एआई, फिनटेक और हेल्थटेक जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए हाई-पेइंग जॉब्स पैदा हो सकती हैं.

रोजगार और निवेश की नई संभावनाएं

क्वांटम इकोसिस्टम बनने से बहुराष्ट्रीय कंपनियां और टेक दिग्गज निवेश के लिए आकर्षित हो सकते हैं. इससे प्रदेश में न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर पहचान भी मजबूत होगी. आईआईटी कानपुर और अन्य तकनीकी संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय रिसर्च प्रोजेक्ट मिलने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी. जटिल डेटा विश्लेषण से नई दवाओं के विकास, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में उत्पादकता बढ़ाने जैसे कई फायदे सामने आ सकते हैं.

