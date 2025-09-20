आय, जाति और निवासी प्रमाण पत्र बनवाने के नियम बदले, योगी सरकार ने लागू की नई व्‍यवस्‍था
आय, जाति और निवासी प्रमाण पत्र बनवाने के नियम बदले, योगी सरकार ने लागू की नई व्‍यवस्‍था

Lucknow News: अभी तहसीलों में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बार-बार चक्‍कर लगाना पड़ता था. अब लेखपाल ऑनलाइन काम कर सकेंगे. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 20, 2025, 08:03 PM IST
CM Yogi Adityanath
CM Yogi Adityanath

Lucknow News: यूपी में आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब तहसील का चक्‍कर नहीं लगाना पड़ेगा. योगी सरकार ने यूपी में आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को और आसान कर दिया है. योगी सरकार ने 'लेखपाल डैशबोर्ड' का निर्माण किया है. सीएम योगी ने इसका शुभांरभ कर दिया है. नई व्‍यवस्‍था शुरू होने से लाखों लोगों को सहूलियत म‍िलेगी. एक तरफ उनका समय बचेगा. दूसरी तरफ अधिकारियों के चक्‍कर नहीं लगाने पड़ेंगे. 

योगी सरकार की नई व्‍यवस्‍था
योगी सरकार का दावा है कि लेखपाल डैशबोर्ड के शुरू होने से अब लोगों को आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहले की तुलना में कम समय लगेगा. भविष्य में 'राजस्व निरीक्षक डैशबोर्ड, तहसीलदार डैशबोर्ड और उपजिलाधिकारी डैशबोर्ड' भी शुरू किए जाएंगे, ताकि पूरे राजस्व तंत्र को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके. 

अभी लगाना पड़ता था तहसील का चक्‍कर 
बता दें कि अभी तहसीलों में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बार-बार चक्‍कर लगाना पड़ता था. अब लेखपाल ऑनलाइन काम कर सकेंगे. राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि नई व्‍यवस्‍था बाद प्रदेश के 22 हजार लेखपाल सभी तरह के प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन बना सकेंगे. इस व्‍यवस्‍था के शुरू होने के बाद तय समय में प्रमाण पत्र बनाकर दे दिए जाएंगे.  

यह भी पढ़ें : गाजियाबाद में रुकेंगी 22 पूजा स्पेशल ट्रेन, गोरखपुर- नई दिल्ली रूट के यात्रियों के लिए खुशखबरी

यह भी पढ़ें : दिल्ली के पास यूपी में बस 8 लाख रुपये में घर! मेरठ में आवास विकास परिषद लाया 1200 फ्लैट की शानदार स्कीम, जल्दी करें अप्लाई, सीमित ऑफर

Lekhpal Dashboard

