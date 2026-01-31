Advertisement
यूपी में बकाया बिजली बिल सैटल करने का आखिरी मौका, ब्याज माफ के साथ बिल पर 25% तक छूट भी

यूपी पावर कॉरपोरेशन की एक मुश्त समाधान योजना की आखिरी तारीख एक बार फिर आगे बढ़ गई है. अगर आपने अब तक अपने बकाया बिल को नहीं भरा और जुर्माने और ब्याज पर छूट पाना चाहते हैं तो यह आपके लिए आखिरी मौका है.  खबर लिखी जा रही है...

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 31, 2026, 11:38 PM IST
यूपी में बकाया बिजली बिल सैटल करने का आखिरी मौका, ब्याज माफ के साथ बिल पर 25% तक छूट भी

UPCL OTS Scheme News: उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. जिन लोगों का बिजली बिल लंबे समय से बकाया है और वे अब तक भुगतान नहीं कर पाए हैं, उनके लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी है. उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) की एकमुश्त समाधान योजना (OTS) की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है. पहले यह योजना 31 जनवरी 2026 तक ही थी, लेकिन अब उपभोक्ता 5 फरवरी 2026 तक इसमें पंजीकरण कर लाभ उठा सकते हैं.  

क्या एकमुश्त समाधान योजना 
इस योजना का आधिकारिक नाम ‘बिजली बिल राहत योजना’ है. इसका उद्देश्य बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत देना और बिजली विभाग की वसूली को बढ़ाना है. योजना के तहत उपभोक्ताओं को दोहरी राहत दी जा रही है. एक तरफ जहां बकाया बिजली बिल पर लगा 100 प्रतिशत ब्याज पूरी तरह माफ किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मूल बकाया राशि पर पहली बार 25 प्रतिशत तक की छूट भी दी जा रही है. 

योजना सीमित समय के लिए लागू है इसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 तक थी लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है. जो उपभोक्ता आर्थिक कारणों से लंबे समय से बिल जमा नहीं कर पाए थे, उनके लिए यह स्कीम बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है. खास बात यह है कि उपभोक्ता चाहें तो पूरी रकम एक साथ जमा कर सकते हैं या फिर आसान किस्तों में भुगतान का विकल्प भी चुन सकते हैं. 

कौन ले सकता है योजना का लाभ ? 
UPPCL के अनुसार, 2 किलोवाट तक के घरेलू बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ता और 1 किलोवाट तक के कमर्शियल कनेक्शन वाले उपभोक्ता इस योजना के दायरे में आते हैं. इससे छोटे दुकानदारों और आम घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा. 

बिजली चोरी के मामलों में भी राहत 
इस योजना की एक अहम खासियत यह है कि जिन उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी से जुड़े मामले या जुर्माना चल रहा है, वे भी इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं. यानी कानूनी विवादों में फंसे उपभोक्ताओं को भी समाधान का रास्ता मिल रहा है. 

कैसे करें आवेदन? 
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट uppcl.org, UPPCL कंज्यूमर ऐप, नजदीकी बिजली विभाग कार्यालय, फिनटेक एजेंट, मीटर रीडर या जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के समय ₹2,000 जमा करने होंगे, जो बाद में बिल में समायोजित कर दिए जाएंगे. 

कुल मिलाकर, यह योजना यूपी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बकाया बोझ से छुटकारा पाने का सुनहरा मौका है. 

 

