यूपी में रिचार्ज के बाद भी नहीं आई बिजली तो मिलेगा मुआवजा, स्मार्ट मीटर को लेकर नया नियम लागू

UPPPCL Smart Prepaid Meter: यूपी में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर बड़ा फैसला आया है. अगर रिचार्ज करने के बाद भी बिजली नहीं मिल रही है तो अब बिजली कंपनी को प्रतिदिन के हिसाब से उपभोक्ता को मुआवजा देना होगा.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 12, 2026, 12:26 PM IST
स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर
Lucknow: उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है. अब अगर किसी उपभोक्ता ने अपने स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कर लिया और इसके बावजूद दो घंटे के भीतर बिजली सप्लाई बहाल नहीं होती है, तो बिजली विभाग को उपभोक्ता को 50 रुपये प्रतिदिन का मुआवजा देना होगा. यह व्यवस्था 13 मार्च से अनिवार्य रूप से लागू की जा सकती है. 

1400 करोड़ रुपये का निगेटिव बैलेंस 
दरअसल, यह प्रावधान उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन 2019 के तहत रखा गया है. नए नियम के लागू होने के बाद राज्य के करीब 70 लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली उपभोक्ताओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा. जानकारी के मुताबिक फिलहाल इन उपभोक्ताओं के खातों में लगभग 1400 करोड़ रुपये का निगेटिव बैलेंस दर्ज है. 

बैलेंस खत्म होते ही बिजली गुल!
स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को पूरे प्रदेश में तेजी से लागू किया जा रहा है. बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 13 मार्च के बाद यदि किसी उपभोक्ता के स्मार्ट मीटर का बैलेंस खत्म हो जाता है, तो बिजली सप्लाई अपने आप बंद हो जाएगी. यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमैटिक होगी और इसके लिए बिजली कर्मचारियों को मौके पर जाकर लाइन काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

जितना रिचार्ज उतना ही उपभोग
सरकार का मानना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बिजली बिल से जुड़ी कई पुरानी समस्याओं का समाधान होगा. गलत बिलिंग, औसत बिल और बकाया भुगतान जैसी परेशानियां काफी हद तक खत्म हो सकती हैं. उपभोक्ता जितना रिचार्ज करेंगे, उतनी ही बिजली का उपयोग कर पाएंगे, जिससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी. 

बिजली कंपनियों को सख्त निर्देश
इससे पहले भी आयोग ने स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं को राहत देने वाला एक अहम आदेश जारी किया था. आयोग ने बिजली कंपनियों को निर्देश दिया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं से वसूले गए अतिरिक्त पैसे वापस किए जाएं. आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2025 के बाद जिन उपभोक्ताओं से अतिरिक्त राशि ली गई है, उसे उनके बिजली बिल में समायोजित करके लौटाया जाएगा. 

बताया जा रहा है कि इस फैसले के तहत करीब 127 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली उपभोक्ताओं को वापस की जाएगी. बिजली नियामक आयोग का यह कदम प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

 

