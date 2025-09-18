दिल्ली के पास यूपी में बस 8 लाख रुपये में घर! मेरठ में आवास विकास परिषद लाया 1200 फ्लैट की शानदार स्कीम, जल्दी करें अप्लाई, सीमित ऑफर

Meerut: मेरठ के लोगों के लिए खुशखबरी है. अब शहर में अपना घर बनाने का सपना और भी आसान हो गया है. आवास एवं विकास परिषद (Avas Vikas Parishad) ने जागृति विहार विस्तार-3 योजना में करीब 1200 फ्लैट्स बिक्री के लिए उपलब्ध कराए हैं. खास बात यह है कि इन फ्लैट्स के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 सितंबर तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है.

रियल एस्टेट का हब बन रहा मेरठ

दिल्ली से नजदीकी और गंगा एक्सप्रेस-वे से बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से मेरठ तेजी से रियल एस्टेट निवेश का हब बन रहा है. यही कारण है कि परिषद ने इस मौके का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए फ्लैट्स की बिक्री प्रक्रिया को आसान बना दिया है. इच्छुक खरीदार परिषद की आधिकारिक वेबसाइट http://www.upavp.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. अधिकारियों का कहना है कि दिवाली से पहले खरीदारों को उनके नए घरों की चाबी सौंप दी जाएगी.

परिषद के संपत्ति प्रबंधक सुनील कुमार शर्मा के अनुसार, योजना में अलग-अलग श्रेणी के फ्लैट्स उपलब्ध हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

F-32 ब्लॉक: यहां लगभग 700 फ्लैट्स 1 BHK कैटेगरी में उपलब्ध हैं। इनकी कीमत 8 से 10 लाख रुपये तक है.

F-57 और F-64 ब्लॉक: इस सेक्टर में करीब 500 फ्लैट्स 2 BHK श्रेणी में खरीदे जा सकते हैं. इनकी कीमत 20 से 25 लाख रुपये के बीच रखी गई है.

F-100 ब्लॉक: इस 10 मंजिला टावर में 29 फ्लैट्स उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत लगभग 40 लाख रुपये तक है.

फ्लैट्स का लोकेशन भी खरीदारों को आकर्षित कर रहा है. परिषद ने यह भी व्यवस्था की है कि अगर कोई इच्छुक व्यक्ति पंजीकरण से पहले इन फ्लैट्स को देखना चाहे, तो विभागीय कर्मचारी उन्हें साइट विजिट कराएंगे.

मेरठ में संपत्ति का मूल्य और बढ़ेगा!

रियल एस्टेट जानकारों का मानना है कि दिल्ली से जुड़ाव और गंगा एक्सप्रेस-वे की वजह से आने वाले समय में मेरठ में संपत्ति का मूल्य और बढ़ेगा. ऐसे में यह योजना घर खरीदने वालों और निवेशकों दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है.

अगर आप भी मेरठ में किफायती दामों पर अपना घर तलाश रहे हैं, तो यह योजना आपके लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ें: मुरादाबाद में बनेगी नोएडा-गुरुग्राम जैसी टाउनशिप, 11 गांवों की जमीन हुई सोना, 50 हजार लोगों को मिलेंगे घर और आधुनिक सुविधाएं

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !