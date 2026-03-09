Advertisement
महिलाओं की बेहतरी पर धामी सरकार का जोर, पोषण से सुरक्षा तक योजनाओं के लिए बढ़ाया बजट

Uttarakhand Budget: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन बाद और बजट सत्र के पहले ही दिन राज्य सरकार ने मातृ शक्ति को भरोसा दिला दिया की उनकी बेहतरी के लिए वह संजीदा है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Mar 09, 2026, 08:20 PM IST
Uttarakhand Gender Budget: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के ठीक एक दिन बाद पेश हुए राज्य के बजट में महिलाओं के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं. सरकार ने साफ संकेत दिया है कि मातृशक्ति के विकास और सशक्तिकरण को उसकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा गया है. बजट सत्र के पहले ही दिन पेश किए गए इस बजट में महिलाओं से जुड़ी कई योजनाओं के लिए खास प्रावधान किए गए हैं. साथ ही जेंडर बजट का आकार भी बढ़ाया गया है. जिससे यह साफ हो गया है कि महिलाओं की बेहतरी के लिए सरकार आने वाले समय में और ज्यादा संसाधन लगाने की तैयारी में है.

जेंडर बजट में बड़ा इजाफा

सीएम धामी ने बजट पेश करते हुए बताया कि इस बार जेंडर बजट में बड़ा इजाफा किया गया है. पिछले साल राज्य सरकार ने करीब 16,961 करोड़ रुपये का जेंडर बजट रखा था. इस बार इसे बढ़ाकर लगभग 19,692 करोड़ रुपये कर दिया गया है. यानी महिलाओं से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों पर खर्च होने वाली राशि में काफी वृद्धि की गई है. सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रमों को और मजबूती मिलेगी.

महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर खास फोकस

इस बजट में कई ऐसी योजनाओं के लिए धन का प्रावधान किया गया है जिनका सीधा फायदा महिलाओं और बेटियों को मिलता है. इनमें प्रसूता महिलाओं को मदद देने वाली ईजा-बोई शगुन योजना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड और मातृ-शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं. सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के जरिए महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है.

कई योजनाओं को मिला करोड़ों का बजट

राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं के लिए अलग-अलग बजट तय किया है.

निर्भया फंड – 112.02 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना – 30 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना – 25 करोड़ रुपये

वात्सल्य योजना – 15 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना – 13.44 करोड़ रुपये

ईजा-बोई शगुन योजना – 14.13 करोड़ रुपये

निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान – 5 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि – 8 करोड़ रुपये

आपदा सखी योजना – 2 करोड़ रुपये

इन योजनाओं के जरिए महिलाओं की सुरक्षा, पोषण और सामाजिक सहयोग से जुड़े कई पहलुओं को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है.

मां और बच्चे के पोषण पर विशेष ध्यान

बजट में मां और बच्चों के पोषण को लेकर भी गंभीरता दिखाई गई है. सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत करीब 598.33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस योजना के तहत छह महीने से छह साल तक के लगभग 7.33 लाख बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए पूरक पोषण दिया जा रहा है. इसके अलावा माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री पोषण मिशन के लिए भी करीब 149.45 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. सरकार का मानना है कि किसी भी समाज की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाओं को बराबरी के अवसर न मिलें. यही वजह है कि इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा, पोषण और आर्थिक सहयोग को प्राथमिकता दी गई है.

 Uttarakhand News

