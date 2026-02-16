Uttarakhand: धामी सरकार का बड़ा कदम.. अकेली महिलाओं को मिलेगा कारोबार का सहारा, खातों में पहुंचे साढ़े तीन करोड़

Advertisement
Uttarakhand News: उत्तराखंड की महिलाओं की तरक्की के लिए धामी सरकार लगातार काम कर रही है. इस दिशा में हाल ही में राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया. सीएम धामी ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Feb 16, 2026, 03:45 PM IST
Uttarakhand Women Empowerment: उत्तराखंड की महिलाओं की तरक्की के लिए धामी सरकार लगातार काम कर रही है. इस दिशा में हाल ही में राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया. सीएम धामी ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है. इस योजना का मकसद उन महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना है जो किसी वजह से अकेले जीवन की जिम्मेदारी उठा रही हैं.

DBT से सीधे खातों में पहुंची पहली किस्त

योजना के पहले चरण में राज्य के छह जिलों की 484 महिलाओं को बड़ी राहत मिली. सीएम धामी ने डीबीटी के जरिए कुल ₹3 करोड़ 45 लाख 34 हजार 500 रुपये की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी. इनमें देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, बागेश्वर और उधमसिंहनगर जिले शामिल हैं. इसके साथ ही विभागीय कैलेंडर का भी विमोचन किया गया.

संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास को मिलेगा सहारा

सीएम धामी ने कहा कि यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम है. उन्होंने साफ कहा कि महिलाओं के बिना किसी भी समाज या देश की प्रगति अधूरी है. जब महिला सशक्त होती है तो पूरा परिवार और समाज मजबूत होता है.

अगले चरण में 540 और महिलाओं को मिलेगा लाभ

सीएम ने बताया कि शेष सात जिलों की 540 महिलाओं को भी इसी महीने के अंत तक लगभग ₹4 करोड़ की धनराशि डीबीटी के जरिए दी जाएगी. खास बात यह है कि इस योजना में विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के साथ-साथ एसिड अटैक पीड़िता, आपराधिक घटनाओं की शिकार महिलाएं और ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया गया है.

महिलाएं निभाएंगी नेतृत्व की भूमिका

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के जरिए राज्य की नारी शक्ति अब सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता बनेगी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए उठाए गए बड़े फैसलों का जिक्र किया जिनमें 33 प्रतिशत आरक्षण, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना और ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथाओं का अंत शामिल है.

राज्य सरकार की योजनाओं से बदल रही तस्वीर

सीएम धामी ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में उत्तराखंड की महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सशक्त बहना उत्सव योजना और महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी पहलों से महिलाओं को नए अवसर मिल रहे हैं. मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत महिला समूहों के उत्पादों को ब्रांड के रूप में भी विकसित किया जा रहा है.

स्वयं सहायता समूह बन रहे ताकत

राज्य में करीब 5 लाख महिलाएं, 70 हजार से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों के जरिए कारोबार कर रही हैं. 7 हजार ग्राम्य संगठन और 500 से अधिक क्लस्टर संगठन सामूहिक नेतृत्व की मिसाल बन चुके हैं. अब तक 1 लाख 68 हजार से ज्यादा महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं.

महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है. साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया है. कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि यह योजना महिलाओं को दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनाएगी और वे आगे चलकर दूसरों को भी रोजगार देंगी.

कैसे मिलेगा लाभ.. जानिए पूरा गणित

सचिव चंद्रेश यादव ने बताया कि योजना के तहत अधिकतम ₹2 लाख तक की परियोजना स्वीकृत होगी. इसमें से 75 प्रतिशत या अधिकतम ₹1.50 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी. लाभार्थी को 25 प्रतिशत अंशदान खुद देना होगा.

