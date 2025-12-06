इंडिगो फ्लाइट संकट में रेलवे बना 'संकटमोचक': वाराणसी-दिल्ली, गोरखपुर-मुंबई के बीच चलेंगी स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेनें, जानें टाइम टेबल

जयपाल/वाराणसी: देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हवाई यातायात से उत्पन्न हुए अभूतपूर्व संकट ने हवाई यात्रियों की कमर तोड़ दी है. खासकर इंडिगो की उड़ानों में आई तकनीकी और परिचालन समस्याओं के बाद, राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने वाले यात्रियों की भीड़ स्टेशनों पर लगातार बढ़ती जा रही थी. यात्रियों की इस अचानक बढ़ी मांग और उनकी सुविधा को देखते हुए, उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने एक त्वरित और निर्णायक फैसला लिया है, जिससे हजारों लोगों को तत्काल राहत मिलने की उम्मीद है.

उत्तर रेलवे बना 'संकटमोचक'

रेलवे ने तत्काल प्रभाव से वाराणसी और नई दिल्ली के बीच एक विशेष आरक्षित सुपरफास्ट ट्रेन (Special Reserved Superfast Train) चलाने की घोषणा की है. यह ट्रेन इस 'संकटकाल' में यात्रियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

वाराणसी-दिल्ली स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन की पूरी जानकारी

रेलवे की इस ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे, जो सभी प्रमुख श्रेणियों को कवर करेंगे. इसमें सामान्य (General), शयनयान (Sleeper) के साथ-साथ वातानुकूलित श्रेणियों— 3AC, 3E, 2AC और 1AC— की सुविधा भी उपलब्ध होगी. यह निर्णय दिखाता है कि भारतीय रेलवे देश की परिवहन रीढ़ के रूप में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है.

क्या होगा टाइम- टेबल

इस विशेष सेवा का संचालन फिलहाल सीमित अवधी के लिए, केवल सप्ताहांत में किया जाएगा. ट्रेन संख्या 04206 वाराणसी से नई दिल्ली के लिए प्रत्येक रविवार को दोपहर 2 बज कर 50 मिनट पर रवाना होगी. वहीं, वापसी में, ट्रेन संख्या 04205 नई दिल्ली से वाराणसी के लिए हर सोमवार को सुबह 10 बज कर 55 मिनट पर चलेगी. यह समय-सारणी उन कामकाजी और साप्ताहिक यात्रियों के लिए बेहतरीन है जो दिल्ली की यात्रा करना चाह रहे थे और फ्लाइट संकट के कारण फंसे हुए थे.

कहां-कहां स्टॉपेज होंगे

यात्रियों की सुगमता को ध्यान में रखते हुए, इस स्पेशल ट्रेन को प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्टॉपेज दिए गए हैं. इनमें मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, आलम नगर, बरेली, मुरादाबाद और गाजियाबाद शामिल हैं. इन ठहरावों के जरिए मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के यात्रियों को भी दिल्ली तक पहुंचने का एक विश्वसनीय और आरामदायक विकल्प मिल गया है. उम्मीद है कि यह विशेष ट्रेन सेवा हवाई यात्रा में मचे इस 'कोहराम' के बीच जमीन पर एक बड़ी राहत साबित होगी.

गोरखपुर दिल्ली और मुंबई के बीच भी चलेंगी नई ट्रेन

पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने इंडिगो की उड़ान बाधित होने के बीच विशेष ट्रेनों का परिचालन की खुशखबर दी है. उन्होंने बताया कि,"रेलवे ने गोरखपुर से दो ट्रेनें आनंद विहार, दिल्ली के लिए चलाने का फैसला किया है. लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मुंबई के लिए भी ट्रेनें चलाई गई हैं. इससे यात्रियों को सुविधा होगी... बनारस से आनंद विहार और लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई के लिए भी ट्रेनें चलाई जा रही हैं... दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनों की ज़्यादा डिमांड है, इसलिए रेलवे ने ये ट्रेनें चलाई हैं."

