पानी की टंकी से घर की टोटी तक सब कुछ ऑनलाइन, UP में ‘जल सारथी’ ऐप का कमाल

UP Jal Saarthi App: उत्तर प्रदेश में गांव-गांव तक साफ पेयजल पहुंचाने की कोशिशें रंग ला रही है. जल जीवन मिशन अब पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी है. इसके लिए योगी सरकार तेजी से काम कर रही है. इस योजना के बारे में ‘जल सारथी’ मोबाइल ऐप सारी जानकारी उपलब्ध है. यह ऐप सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ ग्रामीणों के लिए भी बेहद काम का साबित हो रहा है. गांव के लोग अपने मोबाइल पर देख सकते हैं कि उनके इलाके में पानी की टंकी बनी या नहीं? पाइपलाइन कहां तक पहुंची? और घरों में नल कनेक्शन का काम कितना पूरा हुआ? योगी सरकार का दावा है कि इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी योजनाओं की निगरानी पहले से कहीं ज्यादा आसान और पारदर्शी हो गई है. लोगों को अब जानकारी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. सारी अपडेट मोबाइल ऐप पर मौजूद है. आइये आपको ‘जल सारथी’ मोबाइल ऐप के बारे में सबकुछ बताते हैं.

75 जिलों और हजारों गांवों को जोड़ा जा रहा

यूपी जल निगम ग्रामीण और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की ओर से इस ऐप को लगातार अपडेट किया जा रहा है. नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के विशेष सचिव एवं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रभास कुमार के मुताबिक प्रदेश के सभी 75 जिलों में लगभग 58 हजार ग्राम पंचायतें हैं. इन गांवों में करीब 40 हजार परियोजनाओं के जरिए हर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है. इन सभी परियोजनाओं को अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है. इससे किसी भी योजना की स्थिति को रियल टाइम में देखा जा सकेगा. यानी अगर किसी गांव में पानी की टंकी का निर्माण पूरा हुआ है या पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है तो उसकी जानकारी तुरंत ऐप पर अपडेट मिलेगी.

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पानी के स्रोत से घर की टोटी तक

‘जल सारथी’ ऐप की बड़ी खासियत इसकी मल्टी लेवल मॉनिटरिंग व्यवस्था है. इसमें राज्य स्तर से लेकर गांव स्तर तक अलग-अलग डैशबोर्ड बनाए गए हैं. किसी भी परियोजना की जियो टैगिंग की जा रही है जिससे उसकी लोकेशन और प्रोग्रेस दोनों का रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद है. सरकार का कहना है कि अब विभाग पानी के सोर्स से लेकर हर घर में लगी टोटी तक पूरी व्यवस्था पर नजर रख रहा है. पाइपलाइन, मोटर, ओवरहेड टैंक और दूसरी संपत्तियों की भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो पा रही है. इससे रखरखाव और संचालन में भी मदद मिल रही है. ग्रामीण भी अब आसानी से यह देख सकते हैं कि उनके गांव में काम कितना हुआ और कितना बाकी है. इससे योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ने के साथ-साथ जवाबदेही भी तय हो रही है.

शिकायत के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर

ग्रामीण इलाकों में अकसर पानी की समस्या को लेकर लोगों को शिकायत दर्ज कराने में काफी परेशानी होती थी. कई बार सही अधिकारी तक बात पहुंचने में ही लंबा समय निकल जाता था. लेकिन ‘जल सारथी’ ऐप के जरिए यह प्रक्रिया काफी आसान हो गई है. इससे शिकायतकर्ता घर बैठे ही नल कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं. अगर पानी सप्लाई में कोई दिक्कत आती है तो उसी ऐप के जरिए शिकायत भी दर्ज हो जाएगी. खास बात यह है कि ऐप में प्लंबर, ग्राम प्रधान और जल निगम अधिकारियों तक के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए गए हैं. इससे ग्रामीण सीधे संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर अपनी समस्या बता सकते हैं. सरकार का मानना है कि इससे लोगों का समय बचेगा और छोटी समस्याओं का समाधान भी तेजी से हो सकेगा.

टूटी सड़कों की मरम्मत का अपडेट भी मिलेगा

जल जीवन मिशन के तहत गांवों में पाइपलाइन बिछाने के लिए बड़ी संख्या में सड़कों को खोदा गया था. कई जगह लोगों ने सड़क खराब होने की शिकायत भी की थी. अब सरकार ने सड़क मरम्मत की जानकारी भी ऐप से जोड़ दी है. ऐप पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रदेश में करीब 2 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों को तोड़ा गया था. इनमें से लगभग 1.94 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कों की मरम्मत का काम पूरा किया जा चुका है. इससे ग्रामीण यह भी देख सकेंगे कि उनके इलाके की सड़क मरम्मत कब तक पूरी होगी.

महिलाओं को मिली जिम्मेदारी

सरकार हर घर तक पानी पहुंचाने पर फोकस तो कर ही रही है, साथ ही पानी की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी जोर दे रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में दूषित पानी लंबे समय से बड़ी समस्या रहा है. ऐसे में पानी की जांच के लिए गांव स्तर पर महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है. फील्ड टेस्ट किट के जरिए ये महिलाएं पानी की गुणवत्ता की जांच कर रही हैं. ऐप पर इन महिलाओं की जानकारी भी उपलब्ध है ताकि उनकी जवाबदेही तय हो सके. ग्रामीण भी ऐप के जरिए यह पुष्टि कर सकते हैं कि उनके क्षेत्र में पानी जांच की जिम्मेदारी किसे दी गई है. सरकार का कहना है कि इससे पानी की गुणवत्ता को लेकर पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा.