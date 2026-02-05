दिव्यांगों के लिए नौकरी ही नौकरी! 6 फरवरी से दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0 शुरू, योगी सरकार की बड़ी पहल

Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने की दिशा में एक और प्रभावी कदम उठाने जा रही है. प्रदेश भर में 6 से 13 फरवरी 2026 तक “दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0” का संचालन किया जाएगा. इस विशेष अभियान के माध्यम से दिव्यांगजनों को न केवल नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, बल्कि उन्हें स्व-रोजगार योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा.

दिव्यांगजनों के लिए नई उम्मीद

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित यह अभियान उन दिव्यांगजनों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है, जो बीते तीन वर्षों में कौशल विकास मिशन या आईटीआई के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और रोजगार की तलाश में हैं. इसके साथ ही जनपद स्तर पर उपलब्ध अन्य इच्छुक और पात्र दिव्यांगजन भी इस अभियान का लाभ उठा सकेंगे.

क्या है सरकार की योजना

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि अभियान के दौरान औद्योगिक इकाइयों, निजी प्रतिष्ठानों और विभिन्न अधिष्ठानों में उपलब्ध रिक्त पदों पर दिव्यांगजनों का सेवायोजन कराया जाएगा. इसके अतिरिक्त एमएसएमई, जिला उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन केंद्र और अन्य विभागों की स्व-रोजगार योजनाओं के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे.

अभियान का संचालन प्रत्येक जनपद में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा. इस समिति में जिला उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन केंद्र, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जिला रोजगार सहायता अधिकारी और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के जिला समन्वयक शामिल होंगे. राजकीय आईटीआई को केंद्र बनाकर सेवायोजन और स्व-रोजगार से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी.

रोजगार संगम पोर्टल भी अभियान का हिस्सा

रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकृत दिव्यांगजनों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा. जिला रोजगार सहायता अधिकारी के माध्यम से उन्हें उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्त किया जाएगा. सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगजन इस पहल से जुड़ सकें.

अभियान के सफल क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक सेवायोजन और स्व-रोजगार उपलब्ध कराने वाले प्रदेश के शीर्ष पांच जनपदों के जिलाधिकारियों और उनकी टीम को सम्मानित किया जाएगा. 13 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे तक सभी जनपदों से नियुक्ति पत्र और स्व-रोजगार से जुड़े प्रमाण एकत्र किए जाएंगे. यह अभियान दिव्यांगजनों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में योगी सरकार का एक और मजबूत प्रयास है.

