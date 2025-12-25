योगी सरकार का बड़ा तोहफा: दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए छूटे छात्रों को दिया आवेदन का दूसरा मौका

Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के हित में एक और बड़ा फैसला लेते हुए दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना से वंचित रह गए पात्र विद्यार्थियों को दोबारा मौका दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए संशोधित समय-सारिणी जारी की है, ताकि मास्टर डेटा लॉक न हो पाने के कारण किसी भी छात्र की पढ़ाई बाधित न हो.

सरकार का मकसद, कोई योग्य छात्र वंचित न रह जाए

सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि आर्थिक कारणों से कोई भी योग्य छात्र शिक्षा से वंचित न रह जाए. यही वजह है कि यह राहत व्यवस्था सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यक वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू की गई है.

समाज कल्याण मंत्री ने बताया

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि यह निर्णय छात्रवृत्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और त्रुटिरहित बनाने की दिशा में अहम कदम है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि पात्र छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिल सके.

Add Zee News as a Preferred Source

15 जनवरी 2026 तक मास्टर डेटा और फीस का अंतिम सत्यापन

समाज कल्याण विभाग के अनुसार, संशोधित कार्यक्रम के तहत शिक्षण संस्थानों को 23 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 के बीच मास्टर डेटा तैयार करना होगा. विश्वविद्यालयों और एफिलिएटिंग एजेंसियों द्वारा फीस और छात्र संख्या का सत्यापन 23 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक किया जाएगा. इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी 15 जनवरी 2026 तक मास्टर डेटा और फीस का अंतिम सत्यापन करेंगे.

क्या है आवेदन की आखिरी तारीख

सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र 14 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन की हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 21 जनवरी 2026 तक संबंधित शिक्षण संस्थानों में जमा करनी होगी. संस्थान स्तर पर सत्यापन 27 जनवरी तक पूरा होगा, जबकि विश्वविद्यालय स्तर पर वास्तविक छात्र सत्यापन 28 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक किया जाएगा. एनआईसी द्वारा डेटा की अंतिम जांच 9 फरवरी 2026 तक होगी. इसके बाद छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि 18 मार्च 2026 तक पीएफएमएस के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खातों में भेज दी जाएगी.

22 जून 2026 तक छात्रवृत्ति का अंतिम भुगतान

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विशेष राहत दी गई है. ये छात्र 31 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकेंगे और सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अंतिम भुगतान 22 जून 2026 तक कर दिया जाएगा.

समाज कल्याण विभाग की अपील

समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक आनंद कुमार सिंह ने सभी शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और विद्यार्थियों से अपील की है कि वे तय समय-सारिणी का सख्ती से पालन करें. सरकार का मानना है कि यह पहल न सिर्फ शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करेगी, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में भी एक मजबूत कदम साबित होगी.

ये भी पढ़ें: पढ़ने वाले छात्रों को योगी सरकार का तोहफा, कल 4 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी समय से पहले स्कॉलरशिप