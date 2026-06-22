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अनाथ और जरूरतमंद बच्चों के विकास में गरीबी नहीं होगी बाधा! योगी सरकार दे रही 2500 रु. महीना, जानें क्या है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना

Mukhyamantri Bal Seva Yojana: यूपी में अनाथ और गरीब बच्चे अब पैसों के अभाव में शिक्षा और बेहतर जीवन से वंचित नहीं रहेंगे. महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) उन बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है, जिन्होंने अपने माता-पिता अथवा उनमें से किसी एक को खो दिया है. ऐसे बच्चों को सरकार हर महीन 2500 रुपये देगी.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 22, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:06 PM IST
अनाथ और जरूरतमंद बच्चों के विकास में गरीबी नहीं होगी बाधा! योगी सरकार दे रही 2500 रु. महीना, जानें क्या है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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