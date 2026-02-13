Advertisement
यूपी के युवाओं को अपने ही जिले में मिलेगा रोजगार, दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों की दौड़ खत्म! जानें योगी सरकार की नई योजना

Yogi Govt News: यूपी के युवाओं को अब रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे. योगी सरकार ओडीओपी (ODOP) और एमएसएमई (MSME) सेक्टर को बढ़ावा देते हुए हर जिले में 'सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र' स्थापित करेगी.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 13, 2026, 07:06 PM IST
Lucknow: उत्तर प्रदेश में गांव देहात के युवाओं को अब रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई और पुणे जाकर धक्का नहीं खाने पड़ेंगे. योगी सरकार युवाओं को अब उनके ही जिले में रोजगार और नौकरी दिलाने के अभियान पर काम कर रही है. 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने जा रही है. इसके लिए हर जिले में 50 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की जा रही है.  इन औद्योगिक क्षेत्रों में फ्लैटेड फैक्ट्रियां, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, टेस्टिंग लैब, और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे. इस क्षेत्र में उद्यमियों को एक ही परिसर में ऋण, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता (Handholding Support) मिलेगी. उद्योग-धंधों को आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए मजबूत और चौड़ी सड़के, निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति, कामगारों के लिए पेयजल, इमरजेंस में मेडिकल सुविधाएं जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी.  

सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र का लक्ष्य
सरकार के इस परियोजना का लक्ष्य ओडीओपी (ODOP) और एमएसएमई (MSME) सेक्टर को बढ़ावा देकर 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले बड़ी संख्या में क्षेत्रीय और ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करना.  सीएम योगी ने शुक्रवार को बजट पर राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रसाद पर बोलते हुए इस बात की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत 8वीं पास से लेकर उच्च तकनीकी शिक्षा लेने वाले, सभी तरह के युवाओं को प्रशिक्षण से लेकर उन्हीं के क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना है.   सरकार का ये प्रोजेक्ट राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के साथ ही युवाओं को उनके ही जिले में रोजगार प्रदान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.  कुल मिलाकर इस योजना का मकसद स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, कौशल विकास और उद्यमियों को 'प्लग-एंड-प्ले' (Plug-and-Play) सुविधाएं प्रदान करना है. 

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य उद्योग, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार और औद्योगिक सहायता से संबंधित विभागों और सुविधाओं की एकीकृत उपलब्धता सुनिश्चित करना है. 

