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ईद पर जुए में गई दो लोगों की जान: एक ही कुनबे के लोगों में मामूली बात पर बहस में खूनी संग्राम, कई घायल

Meerut News: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में ईद के दिन जुआ खेलते हुए मामूली बात पर विवाद खूनी संग्राम में बदल गया. इसमें एक ही कुनबे के दो लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. तनाव की स्थिति को देख तीन थानों का पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 21, 2026, 11:14 PM IST
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दो पक्षों में टकराव
दो पक्षों में टकराव

Meerut : मेरठ के सरधना क्षेत्र के गांव मेहरमती गणेशपुर में शनिवार रात एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. जुआ खेलने के दौरान शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई, जिसमें दो लोगों की जान चली गई और पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. 

क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, गांव के छोटा कब्रिस्तान के पास खेत में दो पक्ष जुआ खेल रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर पहले बहस हुई, जो जल्द ही गाली-गलौज में बदल गई. मामला बढ़ता गया और दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए. कुछ ही देर में लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला शुरू हो गया. करीब 15 मिनट तक चली इस हिंसक झड़प में कई लोग लहूलुहान हो गए. 

2 घायलों की अस्पताल पहुंचने से पहले मौत
इस संघर्ष में एक पक्ष से सईमुद्दीन (48) और भूरा (38) गंभीर रूप से घायल हो गए.  परिजन और ग्रामीण उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. अन्य घायलों का इलाज जारी है, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है. 

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मौके पर तीन थानों की पुलिस तैनात
बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष एक ही परिवार या कुनबे से जुड़े हैं, जिससे विवाद और अधिक संवेदनशील हो गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया. मौके पर तीन थानों की फोर्स तैनात की गई, ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके. 

घटना पर पुलिस की कार्रवाई
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय और एसपी देहात अभिजीत कुमार ने घटनास्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और अन्य की तलाश जारी है.

इस घटना ने गांव में खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया. ईद-उल-फितर की तैयारियों के बीच हुआ यह विवाद परिवारों के लिए गहरा सदमा बन गया. पुलिस का कहना है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

ये भी पढ़ें: सूखी टहनी को लेकर दो पक्षों में संग्राम, खूब चले लाठी-डेंडे, आधा दर्जन लोग घायल

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