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सूखी टहनी को लेकर दो पक्षों में संग्राम, खूब चले लाठी-डेंडे, आधा दर्जन लोग घायल

Raebareli News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आंधी के दौरान पेड़ से गिरी सूखी टहनी को लेकर बवाल हो गया. दो पक्षों में लकड़ी को लेकर खूब लाठी-डंडे चले जिसमें दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 21, 2026, 10:05 PM IST
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सूखी लकड़ी पर दो पक्षों में टकराव
सूखी लकड़ी पर दो पक्षों में टकराव

Raebareli News: ऐसा नहीं है कि झगड़ा और मारपीट के बड़े मुद्दे होने चाहिये. कभी-कभी लाठी-डंडे पेड़ की एक छोटी सूखी टहनी के लिए भी हो जाते हैं. जरा-सी चीज के लिए लाठी-डंडे चलने का ये मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के रायबरेली से. यहां दो-ढाई फिट की सूखी टहनी के लिए दो पक्षों में खूनी संग्राम हो गया. इस संग्राम में दोनों पक्षों के 3-3 लोग घायल हो गए. वहीं 4 गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया. पुलिस ने तहरीर मिलने पर घटना की जांच शुरू कर दी है. 

क्या है पूरा मामला 
पेड़ की एक सूखी टहनी से शुरू इस संग्राम की कहानी शिवगढ़ थाना इलाके के लोनार गांव की है. गांव में आंधी के दौरान एक पेड़ से सूखी टहनी गिर गई थी. दो-ढाई फिट की टहनी को पड़ोस में रहने वाले रामानंद के बच्चे उठाकर घर ले गए तो इसी बात से नाराज होकर रामानंद के पड़ोसी परिदीन ने रामानंद की बेटी की चप्पल से पिटाई कर दी. जहां से टहनी का विवाद लाठी-डंडों के संग्राम में बदल गया. दोनों पक्षों में मारपीट का वीडियो भी सामने आया है. 

दोनों पक्षों के लोग लाठी-डंडे लेकर आमने सामने आ गए. दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और दोनों पक्षों के तीन-तीन लोग घायल हो गए. 4 गंभीर घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है. वहीं तहरीर मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. 

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डॉक्टर संजीव कुमार शुक्ला, इएमओ, सीएचसी शिवगढ़ ने बताया कि 6 लोगों को अस्पाल में घायल हालत में लाया गया था. जानकारी के मुताबिक दो पक्षों का लकड़ी की टहनी को लेकर विवाद हुआ था. 

वहीं घायल पिता रामानंद ने बताया कि उसकी बेटी आंधी में पेड़ से गिरी एक छोटी सी टहनी उठा लाई थी, जिसपर उसके पड़ोसी परिदीन ने चप्पल से उसे मारा, इसी बात पर हमारा उससे झगड़ा हो गया. मेरे परिवार के तीन लोग घायल हुए हैं मुझे भी चोट आई है. हमने पुलिस को कॉल किया था जिसके बाद हमें 112 में अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया. गंभीर घायलों को बड़े अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है. 

ये भी पढ़ें: पुलिस ने मारपीट करते हुए दौड़ाया तो कुएं में गिरने से युवक की मौत, ग्रामीणों ने शव के साथ किया प्रदर्शन

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