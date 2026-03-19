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यूपी के इस जिले में गेहूं खरीद के लिए 47 केंद्र तैयार, तारीख के इंतजार में किसान, जानें कब शुरू होगी खरीद?

Agra News:  आगरा जिला प्रशासन ने रबी विपणन सत्र को देखते हुए गेहूं खरीद की तैयारियां तेज कर दी हैं. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 19, 2026, 12:06 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

Agra News:  उत्तर प्रदेश के आगरा जिला प्रशासन ने रबी विपणन सत्र को देखते हुए गेहूं खरीद की तैयारियां तेज कर दी हैं. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. इसके तहत जिले में कुल 47 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां किसानों से गेहूं की खरीद की जाएगी. हालांकि, अभी तक खरीद की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं होने के कारण किसान असमंजस की स्थिति में हैं.

क्या है पूरी जानकारी ? 
दरअसल, जिला खाद्य विपणन अधिकारी नंद किशोर ने जानकारी दी कि इन 47 केंद्रों में विपणन शाखा के 12, पीसीएफ के 34 और एफसीआई का एक केंद्र शामिल है. सभी केंद्रों पर खरीद की जिम्मेदारी तय कर दी गई है और व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं. प्रशासन का दावा है कि खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारु रूप से संचालित किया जाएगा.

पंजीकरण प्रक्रिया कब से 
इस बीच, गेहूं बेचने के इच्छुक किसानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. किसान विभागीय वेबसाइट या किसान मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. पंजीकरण के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अनिवार्य है. इसके बाद राजस्व विभाग द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा, जिसके पूर्ण होने पर ही किसान अपनी उपज बेच सकेंगे.अधिकारियों के अनुसार, 25 मार्च से खरीद शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. यही वजह है कि किसान खरीद की तारीख का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अपनी उपज को सही समय पर बेच सकें.

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कब होगी कटाई शुरू
अब तक जिले के 771 किसान पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि यह संख्या आने वाले दिनों में बढ़ने की उम्मीद है.जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि इस बार जनपद में करीब 1.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुवाई की गई है. आमतौर पर किसान मार्च के अंतिम सप्ताह से कटाई शुरू करते हैं, जो मई के पहले सप्ताह तक जारी रहती है.

ऐसे में यदि खरीद की प्रक्रिया समय पर शुरू होती है, तो किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.फिलहाल किसान प्रशासन की ओर से अंतिम घोषणा का इंतजार कर रहे हैं.

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