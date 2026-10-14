Add Zee Business As A Preferred Source
App

योगी सरकार का खेती को लाभकारी बनाने पर जोर, 8 जिलों के 11 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया पूरी

योगी सरकार ने खेती को लाभकारी बनाने, किसानों को चकबंदी संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने और भूमि विवादों के निस्तारण में तेजी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 14, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 07:08 PM IST
योगी सरकार का खेती को लाभकारी बनाने पर जोर, 8 जिलों के 11 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया पूरी

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आजादी के लिए नेहरू ही नहीं, मसुरियादीन भी गए थे जेल, राहुल पर बरसे सीएम योगी
2
3
4
5