अगर आपसे भी आधार कार्ड बनवाने के लिए मांगे जा रहे पैसे, तो फटाफट ऐसे करें शिकायत

लखनऊ: आधार कार्ड (Aadhaar Card) हम सभी के लिए जरूरी दस्तावेज है. हमारे पास जितने भी दस्तावेज मौजूद हैं, उनमें आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड ही है. अगर आप भी आधार कार्ड बनवाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, तो या खबर आपके काम की हो सकती है. UIDAI की तरफ से कहा गया है कि आधार कार्ड नया बनवाले के लिए आपको एक भी रुपये देने की जरूरत नहीं है.

UIDAI ने किया ट्वीट

आधार कार्ड आज देश में एक सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है. आधार कार्ड के बिना हमारे कई जरूरी काम रुक सकते हैं. इसके साथ ही आधार कार्ड के बिना कई सरकारी योजनाओं (Government Schemes) का लाभ भी नहीं उठाया जा सकता. हैं. देश में UIDAI ने आधार कार्ड जारी करने के लिए अलग-अलग सर्विसेज के लिए अलग-अलग चार्जेस तय कर रखे हैं. बुधवार को UIDAI ने एक ट्वीट कर फोटो शेयर की, जिसमे बताया गया कि आधार कार्ड बनवाने के लिए कोई भी एजेंसी पैसे लेती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाही की जाएगी.

#AadhaarEssentials#UIDAI is strictly against any agencies accepting extra money from residents for Aadhaar services. No fee for #aadhaarenrolment or mandatory biometric update for kids.

To Enroll/Update #Aadhaar today.

Click here:https://t.co/NBvB8YqfdZ pic.twitter.com/sSP3iKgA05

— Aadhaar (@UIDAI) January 12, 2022