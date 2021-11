58 आधार सेवा केंद्रों का हुआ शुभारंभ, जल्दी ही खुलेंगे बाकी के 108 और सेंटर

गाजियाबाद: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नियोजित 166 आधार सेवा केंद्रों में से अब तक 58 केंद्रों ने काम करना शुरू कर दिया है. यूआईडीएआई के सीईओ सौरव गर्ग ने आज यानी रविवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आधार सेवा केंद्र के शुभारंभ पर कहा कि यूआईडीएआई ने देशभर के 122 शहरों में 166 आधार सेवा केंद्र संचालित करने की योजना बनाई है.

आधार सेवा केंद्रों से करवाए कार्ड में बदलाव

देश के नागरिक इन आधार सेवा केंद्रों में अपने आधार कार्ड नामांकन से लेकर पते तक में बदलाव कर सकते हैं साथ ही ऐसी ही अन्य सेवाओं के लिए भी आप आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हैं. आधार कार्ड आज हम सभी के लिए जरूरी दस्तावेज बन चुका है. बैंक, राशन, स्कूल या किसी भी सरकारी योजना के लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है.

दिव्यांगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बने हैं आधार केंद्र

इस मौके पर सौरव गर्ग ने कहा कि लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये सभी आधार केंद्र वातानुकूलित हैं और इन्हें कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिससे यहां आने वाले लोगों को बैठने की पूरी व्यवस्था मिल सके. साथ ही इन आधार केंद्रों को दिव्यांगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भी बनाया गया है. ताकि दिव्यांगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े.

