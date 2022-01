UP Election 2022: Aditi Singh की Priyanka Gandhi को चुनौती, रायबरेली से लड़े चुनाव कंफ्यूजन हो जाएगा क्लियर

Aditi Singh challenge to Priyanka Gandhi: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) के पहले चरण के मतदान में अब तीन हफ्ते से भी कम का समय रह गया है. यूपी चुनाव 2022 (UP Chunav 2022) से ठीक पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की महिला नेत्री और रायबरेली सदर से प्रत्याशी अदिति सिंह (Aditi Singh) ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी है. अदिति सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अगर प्रियंका गांधी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ती हैं तो उनको क्लियर हो जाएगा कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ अब नहीं रहा.

पहली बार रायबरेली सदर में खिलेगा कमल: अदिति सिंह

आदिति सिंह ने दावा करते हुए कहा कि 2022 के चुनाव में रायबरेली में इतिहास बनेगा और पहली बार सदर सीट पर कमल खिलेगा. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने मान लिया है कि रायबरेली और अमेठी की जनता उनके साथ ही रहेगी. इसके साथ ही उन्होंने इन सीटों के लिए कुछ नहीं किया. वहीं प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के सवाल पर अदिति ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा रहेगा. आगे के लिए कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएंगीं.

'शीर्ष नेतृत्व को बोला धन्यवाद'

अदिति ने प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे को कोरा बताया है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा रायबरेली सदर से प्रत्याशी बनाए जाने पर आदिति सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुझे रायबरेली के 180- सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित करने पर शीर्ष नेतृत्व को सादर आभार व धन्यवाद. मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि रायबरेली को और ऊचाइयों पर ले जाऊं.

बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं. 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ रायबरेली सीट को ही बचा सकी थी. यहां से सोनिया गांधी जीत दर्ज की थीं. साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अदिति सिंह ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर रायबरेली से 90 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव जीता था. अदिति के पिता अखिलेश कुमार सिंह अलग-अलग पार्टियों और निर्दलीय के रूप में रायबरेली सदर से पांच बार विधायक चुने गए थे.

