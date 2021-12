सपा MLC पम्पी जैन के ठिकानों पर IT की रेड, अखिलेश के बाद चाचा राम गोपाल यादव ने दी प्रतिक्रिया

UP IT RAIDS: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले यूपी में छापेमारी का दौर शुरू हो गया है. आज कानपुर, कन्नौज के साथ-साथ राजधानी लखनऊ में भी छापेमारी हुई है. शुक्रवार को हुई छापेमारी में सबसे बड़ा नाम पुष्पराज जैन (Pushpraj Jain) का है. पुष्पराज जैन उर्फ पंपी समाजवादी पार्टी से MLC हैं. पंपी जैन (Pumpi Jain) वही हैं जिन्होंने पिछले दिनों अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के हाथों समाजवादी इत्र (Samajwai Itra) लॉन्च कराया था. वहीं, पंपी जैन के यहां IT की रेड पड़ने के बाद अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव (Ram Gopal Yadav) का बयान सामने आया है.

रामगोपाल यादव ने लगाया BJP पर यह आरोप

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर नीचले स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव की चुनावी रैलियों में भारी संख्या में लोगों के जुटने को देखकर बीजेपी निचले स्तर की राजनीति कर रही है. पहले मऊ और मैनपुरी में सपा कार्यकर्ताओं के आवासों पर छापेमारी की गई थी, लेकिन कुछ नहीं मिला.

लोग कर रहे चुनाव का इंतजार

रामगोपाल यादव ने कहा कि आज पुष्पराज के यहां हो रहा हैं. कल किसी और समाजवादी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता के यहां भी छापा होगा. इसके लिए तैयार रहना होगा. बीजेपी जा रही है तो उसकी भड़ास निकाल रही है. जितना छापा पड़ेगा सपा उतनी मजबूत होगी.आज उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर इतना गुस्सा है कि समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता. आने वाले चुनाव में सपा को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक विजय मिलेगी. लोग बीजेपी के कार्यकाल को देख लिए अब चुनाव का इंतजार कर रहे हैं.

