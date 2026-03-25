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सहारनपुर में ‘ऑनर किलिंग’ का मामला; बहन को गोली मारने के बाद भाई ने वीडियो जारी कर ली जिम्मेदारी

Saharanpur News: सहारनपुर में  एक भाई ने अपनी ही बहन की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी भाई ने खुद वीडियो जारी कर इस वारदात की जिम्मेदारी भी ली,

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 25, 2026, 01:04 PM IST
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सहारनपुर में ‘ऑनर किलिंग’ का मामला; बहन को गोली मारने के बाद भाई ने वीडियो जारी कर ली जिम्मेदारी

सहारनपुर न्यूज :उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छुटमलपुर क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक भाई ने अपनी ही बहन की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी भाई ने खुद वीडियो जारी कर इस वारदात की जिम्मेदारी भी ली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. 

क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के अनुसार, मृतका राखी अपने प्रेमी लवकुश के साथ चली गई थी, जिससे उसका परिवार नाराज था. परिजनों ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह वापस नहीं लौटी तो मामला और गंभीर हो गया. इसी बात से गुस्साए भाइयों ने इस खौफनाक कदम को अंजाम दे डाला. घटना के मुख्य आरोपी भाई मोंटी ने वारदात के बाद एक वीडियो जारी किया. वीडियो में उसने साफ तौर पर कहा कि उसने अपनी बहन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने उसे गोली मार दी.  मोंटी ने यह भी दावा किया कि इस घटना में कोई और शामिल नहीं है और पूरी जिम्मेदारी उसी की है. 

पुलिस ने आरोपी की तलाश
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और वीडियो के आधार पर मामले की जांच तेज कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.इस घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोग इसे ऑनर किलिंग का मामला मान रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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आरोपी फरार 
पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते यह वारदात हुई है, लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है.

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