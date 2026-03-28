आगरा में गैस की किल्लत के बीच नई ईजाद, दुकानदारों ने खोजा LPG का विकल्प; बेदम होते बाजार को मिली नई जान

सैय्यद शकील/आगरा : देश के कई इलाकों से आ रही गैस की किल्लत के खबरों की बीच आगरा में गैस की किल्लत ने बाजार का रुख ही बदल दिया है. यहां लोहामंडी बाजार के दुकानदारों को जब गैस की किल्ल्त ज्यादा ही परेशान करने लगी और व्यापार में नुकसान होने लगा तो इन्होंने मजबूरी को अवसर में बदल दिया. वो एक पुरानी कहावत है न कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, सो आगरा में भी आवश्यकता ने अब नए आविष्कार का रूप ले लिया है.

लोहामंडी के दुकानदारों को मिला LPG का विकल्प

यहां लोहामंडी बाजार में दुकानदारों को गैस की किल्लत से लगातार दो-चार होने का बाद कोई हल नहीं मिला तो वे अब गैस के चूल्हे के विकल्प के रूप में डीजल से चलने वाला चूल्हा इस्तेमाल करने लगे हैं. आगरा की लोहामंडी बाजार के दुकानदारों का दावा है कि यह एलपीजी गैस की तुलना में बेहतर काम कर रहा है.

डीजल चूल्हे ने बाजार में डाली जान

कारीगरों का कहना है कि एलपीजी की किल्लत ने उनके कारोबार को ज़ीरो के करीब ला दिया था. गैस चूल्हों की बिक्री तकरीबन खत्म हो चुकी थी. लेकिन अब इस डीज़ल चूल्हे ने बाज़ार में एक नई जान फूंक दी है.

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डीजल वाले चूल्हे की कितनी कीमत

कीमत की बात करें तो ये चूल्हे 4 हज़ार रुपये से लेकर 20 हज़ार रुपये तक में बाजार में उपलब्ध है. हैरानी की बात ये है कि इनकी डिमांड में दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा हो रहा है.

डीजल वाला चूल्हा सस्ता और सुलभ

दुकानदारों के मुताबिक, ये चूल्हा ना सिर्फ सस्ता पड़ रहा है, बल्कि आसानी से चलने वाला और कारगर भी है- जिसकी वजह से लोग इसे तेजी से अपना रहे हैं. यानी आगरा में गैस की किल्लत ने जहां मुश्किल पैद की हैं, वहीं कारीगरों की काबिलियत ने एक नया रास्ता भी दिखा दिया है.

एलपीजी की किल्लत के बीच दुकानदार और कारीगरों ने डीजल के चूल्हे की ईजाद तो कर ली, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि क्या यह ईजाद सस्ती और सुलभ होने के साथ-साथ सुरक्षित भी है. प्रशासन को इस तरह के प्रयोग की जांच कर सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिये.

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