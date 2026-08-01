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आगरा में बनेगा 'शिव लोक थीम पार्क', महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित होगा बल्केश्वर पार्क

Agra: आगरा के ऐतिहासिक बल्केश्वर पार्क को जल्द ही 'शिव लोक थीम पार्क' के रूप में नई पहचान मिलने जा रही है. योगी सरकार 8.81 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना को विकसित करेगी.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 01, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:54 PM IST
आगरा में बनेगा 'शिव लोक थीम पार्क', महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित होगा बल्केश्वर पार्क

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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