आगरा में बनेगा 'शिव लोक थीम पार्क', महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित होगा बल्केश्वर पार्क

Uttar Pradesh Tourism: उत्तर प्रदेश में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में योगी सरकार एक और बड़ी पहल करने जा रही है. आगरा के ऐतिहासिक बल्केश्वर पार्क को अब 'शिव लोक थीम पार्क' के रूप में विकसित किया जाएगा. इस परियोजना पर 8.81 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 जुलाई 2026 को इसका शिलान्यास कर चुके हैं और इसके बाद परियोजना की तैयारियों में तेजी आ गई है. आगरा नगर निगम ने 15वें वित्त आयोग के फंड से पार्क के विकास का पूरा लेआउट और विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली है.