आगरा में बनेगा 'शिव लोक थीम पार्क', महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित होगा बल्केश्वर पार्क

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Uttar Pradesh Tourism: उत्तर प्रदेश में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में योगी सरकार एक और बड़ी पहल करने जा रही है. आगरा के ऐतिहासिक बल्केश्वर पार्क को अब 'शिव लोक थीम पार्क' के रूप में विकसित किया जाएगा. इस परियोजना पर 8.81 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 जुलाई 2026 को इसका शिलान्यास कर चुके हैं और इसके बाद परियोजना की तैयारियों में तेजी आ गई है. आगरा नगर निगम ने 15वें वित्त आयोग के फंड से पार्क के विकास का पूरा लेआउट और विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली है.
पार्क में दिखेगा शिव का दिव्य स्वरूप
यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन बल्केश्वर महादेव मंदिर के पास बनने वाला यह थीम पार्क आस्था और आधुनिक सुविधाओं का संगम होगा. करीब 16 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित होने वाले पार्क के केंद्र में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी. यहां भगवान शिव के 19 अवतारों को दर्शाने वाली आकर्षक संरचनाएं तैयार होंगी. साथ ही शिव पुराण पर आधारित प्रसंगों का भी सजीव चित्रण किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को धार्मिक अनुभव के साथ सांस्कृतिक जानकारी भी मिलेगी.
नंदी द्वार और लाइट शो आकर्षण
पार्क के प्रवेश द्वार पर भव्य नंदी द्वार बनाया जाएगा, जो इसकी विशेष पहचान होगा. इसके अलावा शिव स्तुति पर आधारित साउंड एंड लाइट शो, रंग-बिरंगे फव्वारे और आकर्षक लैंडस्केपिंग पार्क की भव्यता को और बढ़ाएंगे. पूरी परियोजना को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहां आने वाले लोगों को आध्यात्मिक वातावरण के साथ आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का भी अनुभव मिल सके. इससे बल्केश्वर क्षेत्र की धार्मिक पहचान और मजबूत होगी.
श्रद्धालुओं और पर्यटकों को लाभ
शिव लोक थीम पार्क बनने के बाद बल्केश्वर महादेव मंदिर में दर्शन और परिक्रमा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को विश्राम और भ्रमण के लिए बेहतर स्थान मिलेगा. वहीं आगरा आने वाले पर्यटकों को ताजमहल के अलावा एक नया आध्यात्मिक पर्यटन स्थल भी मिलेगा. नगर निगम के अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार 15वें वित्त आयोग के फंड से पुराने बल्केश्वर पार्क का पूरी तरह कायाकल्प किया जाएगा और इसे आधुनिक, सुंदर तथा शांतिपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा.
ब्रज क्षेत्र को मिलेगी नई पहचान
स्थानीय पार्षद मुरारी लाल अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से बल्केश्वर क्षेत्र को यह बड़ी सौगात मिल रही है. उनके अनुसार शिव लोक थीम पार्क बनने से बल्केश्वर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और परिक्रमार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, वहीं ब्रज क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी. यह परियोजना आगरा की आध्यात्मिक पहचान को मजबूत करने के साथ स्थानीय पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.