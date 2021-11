UP की हवा हुई जहरीली: मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, कानपुर में सबसे खराब हालात, जानें उपाय

AQI of cities of UP: इस बार नोएडा (Noida), गाजियाबाद ( Ghaziabad) लखनऊ (Lucknow), गोरखपुर (Gorakhpur) कानपुर (Kanpur), वाराणसी (Varanasi), आगरा (Agra), प्रयागराज (Prayagraj) में एयर क्वलिटी इंडेक्स (AQI) में तेजी से बढ़ोतरी हुई है.