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2047 के विकसित भारत की तैयारी, अब पर्यावरण बचाते हुए होंगे निर्माण कार्य

गाजियाबादः दिल्ली-एनसीआर में तेजी से बढ़ रहे निर्माण कार्यों के बीच धूल और प्रदूषण एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं. ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर की प्रमुख संस्था क्रेडाई एनसीआर (CREDAI NCR) ने इस समस्या का वैज्ञानिक समाधान तलाशने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jul 16, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:47 PM IST
2047 के विकसित भारत की तैयारी, अब पर्यावरण बचाते हुए होंगे निर्माण कार्य
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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