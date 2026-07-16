2047 के विकसित भारत की तैयारी, अब पर्यावरण बचाते हुए होंगे निर्माण कार्य

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गाजियाबादः दिल्ली-एनसीआर में तेजी से बढ़ रहे निर्माण कार्यों के बीच धूल और प्रदूषण एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं. ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर की प्रमुख संस्था क्रेडाई एनसीआर (CREDAI NCR) ने इस समस्या का वैज्ञानिक समाधान तलाशने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. गाजियाबाद में आयोजित संगठन की वार्षिक बैठक में पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ निर्माण, श्रमिकों की सुरक्षा और रियल एस्टेट सेक्टर में कारोबार को आसान बनाने जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में यह साफ संदेश दिया गया कि अब विकास और पर्यावरण दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना ही भविष्य की जरूरत है.
IIT दिल्ली के साथ रिसर्च से निकलेगा प्रदूषण कम करने का रास्ता
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण विषय आईआईटी दिल्ली के साथ चल रही एयर पॉल्यूशन एंड कंस्ट्रक्शन रिसर्च परियोजना रही. इस शोध के जरिए यह समझने की कोशिश की जा रही है कि निर्माण कार्यों के दौरान निकलने वाली धूल और प्रदूषण को किस तरह कम किया जा सकता है. बैठक में मौजूद सदस्यों ने माना कि इस रिसर्च से ऐसे वैज्ञानिक और व्यवहारिक सुझाव सामने आएंगे. जिन्हें निर्माण स्थलों पर आसानी से लागू किया जा सकेगा. इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि निर्माण कार्य भी पहले से ज्यादा व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल हो सकेंगे.
ग्रीन एनसीआर बनाने के लिए पौधारोपण अभियान पर भी जोर
बैठक में केवल निर्माण और कारोबार की बात नहीं हुई बल्कि पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए चलाए जा रहे 'मातृवन' पौधारोपण अभियान की भी समीक्षा की गई. संगठन ने कहा कि हरियाली बढ़ाने के लिए ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे ताकि निर्माण कार्यों से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सके. इसके अलावा कौशल विकास कार्यक्रम, युवाओं को जोड़ने वाली पहल और एनसीआर की अलग-अलग इकाइयों की गतिविधियों की भी समीक्षा की गई. संगठन का मानना है कि प्रशिक्षित मानव संसाधन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता दोनों साथ-साथ आगे बढ़ेंगे तो निर्माण क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा.
GRAP, RERA और कानूनी चुनौतियों पर भी हुआ मंथन
बैठक में दिल्ली-एनसीआर में लागू होने वाले GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के तहत निर्माण गतिविधियों पर लगने वाले प्रतिबंधों को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई. इसके अलावा रेरा से जुड़े नियम, परियोजनाओं की मंजूरी, कर व्यवस्था, कानूनी अड़चनें और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) जैसे विषय भी बैठक के केंद्र में रहे. सदस्यों का कहना था कि सरकार और रियल एस्टेट सेक्टर के बीच बेहतर तालमेल बनाकर ऐसे समाधान निकाले जाने चाहिए जिससे पर्यावरण की सुरक्षा भी बनी रहे और विकास कार्य भी अनावश्यक रूप से प्रभावित न हों.
'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को आगे बढ़ाने पर सहमति
बैठक में CREDAI National के 'विकसित भारत 2047' विजन पर भी चर्चा हुई. इस अभियान के तहत पांच प्रमुख क्षेत्रों पर काम करने की सहमति बनी. इनमें कौशल विकास, डेटा आधारित निर्णय, पर्यावरण संरक्षण, किफायती आवास और कारोबार को आसान बनाने जैसे मुद्दे शामिल हैं. संगठन का मानना है कि आने वाले वर्षों में रियल एस्टेट सेक्टर केवल इमारतें बनाने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि टिकाऊ विकास, आधुनिक तकनीक और पर्यावरण संरक्षण के जरिए देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा.
रियल एस्टेट के कानूनी और टैक्स पहलुओं पर विशेषज्ञों ने दी जानकारी
बैठक में चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक गुप्ता ने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी साझा की. उन्होंने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट (JDA), कराधान, रेरा, स्टांप ड्यूटी और कमर्शियल स्ट्रक्चरिंग जैसे विषयों को सरल तरीके से समझाया. विशेषज्ञों ने बताया कि बदलते नियमों की सही जानकारी होने से डेवलपर्स को परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और कानूनी जटिलताओं से बचने में मदद मिलेगी. क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष विशाल गुप्ता ने कहा कि संगठन जिम्मेदार और पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि सरकारों के साथ मिलकर ऐसी पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने की कोशिश की जा रही है. जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती मिले और लोगों का भरोसा भी बढ़े. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वैज्ञानिक शोध, आधुनिक तकनीक और बेहतर नीतियों के जरिए निर्माण क्षेत्र को और अधिक जिम्मेदार बनाया जाएगा.
श्रमिकों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी
क्रेडाई एनसीआर के सचिव निखिल हवेलिया ने कहा कि विकास तभी सार्थक माना जाएगा, जब पर्यावरण संरक्षण के साथ निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा और उनके हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाए. उन्होंने कहा कि संगठन ऐसा संतुलित मॉडल विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है, जिसमें विकास की रफ्तार भी बनी रहे और पर्यावरण पर उसका असर भी न्यूनतम हो. बैठक में क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष विशाल गुप्ता, सचिव निखिल हवेलिया, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य, विभिन्न समितियों के अध्यक्ष, वरिष्ठ पदाधिकारी, डेवलपर्स और क्रेडाई वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, दिल्ली, भिवाड़ी-नीमराना तथा गाजियाबाद इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल हुए. सभी ने एकमत होकर कहा कि आने वाले समय में वैज्ञानिक सोच, पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार निर्माण ही रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी पहचान होगी.