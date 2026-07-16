2047 के विकसित भारत की तैयारी, अब पर्यावरण बचाते हुए होंगे निर्माण कार्य

बैठक में चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक गुप्ता ने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी साझा की. उन्होंने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट (JDA), कराधान, रेरा, स्टांप ड्यूटी और कमर्शियल स्ट्रक्चरिंग जैसे विषयों को सरल तरीके से समझाया. विशेषज्ञों ने बताया कि बदलते नियमों की सही जानकारी होने से डेवलपर्स को परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और कानूनी जटिलताओं से बचने में मदद मिलेगी. क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष विशाल गुप्ता ने कहा कि संगठन जिम्मेदार और पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि सरकारों के साथ मिलकर ऐसी पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने की कोशिश की जा रही है. जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती मिले और लोगों का भरोसा भी बढ़े. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वैज्ञानिक शोध, आधुनिक तकनीक और बेहतर नीतियों के जरिए निर्माण क्षेत्र को और अधिक जिम्मेदार बनाया जाएगा.