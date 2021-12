Poet name changed in UP: ख़ुश-नसीब भला कौन है 'अकबर' के सिवा, सब कुछ अल्लाह ने दे रक्ख़ा इक 'नाम' के सिवा

प्रयागराज. ''ख़ुश-नसीब भला कौन है 'अकबर' के सिवा, सब कुछ अल्लाह ने दे रक्ख़ा इक 'नाम' के सिवा''

हिन्दुस्तानी ज़बान और हिन्दुस्तानी तहज़ीब के खासे चर्चित शायर अकबर इलाहाबादी (Akbar Allahabadi ) के लिखे एक शेर में चंद अल्फाज बदल दें तो उनकी लिखी पंक्तियां कुछ ऐसी ही हो जाएंगी. ये लाइनें आज के घटनाक्रम पर एकदम मुफीद बैठती हैं. दरअसल नाम बदलने के इस युग में UP उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने एक नया कारनामा कर दिया है. साहित्य के दस्तावेजों में नामी गिरामी दस्तखत माने जाने वाले कुछ शायरों का नाम ही बदल दिया (Poet name changed in UP). आयोग ने शायरों के नाम के आगे लगे इलाहाबादी टाइटल को बदलकर प्रयागराजी कर दिया है.

उनके इस बदलाव से अकबर इलाहाबादी का नाम अब अकबर प्रयागराजी कर दिया गया है. इसके अलावा तेग इलाहाबादी और राशिद इलाहाबादी जैसे शायरों के नाम भी बदलकर तेग प्रयागराजी और राशिद प्रयागराजी किए जा चुके हैं. कुछ समय पहले इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया था तो उसी को देखते हुए अब इन शायरों के नाम भी बदल डाले गए.

यह नाम बदलने का काम उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की अधिकृत वेबसाइट uphesc.org पर हुआ है. इस वेबसाइट पर लिखे प्रयागराज के इतिहास वाले एक पृष्ठ पर हिंदी लिटरेचर की हिस्ट्री का मैटर भी विस्तार से लिखा गया है. इसी हिंदी लिटरेचर की हिस्ट्री वाले लेख में अकबर इलाहाबादी के नाम को बदला गया है. उन्हें अकबर प्रयागराजी लिखा गया है. इसी सेक्शन में दो अन्य साहित्यकार तेज इलाहाबादी और राशिद इलाहाबादी के नाम बदलकर उन्हें तेग प्रयागराजी व राशिद प्रयागराजी लिख दिया गया है.

हंगामा है क्यूँ बरपा...

उल्लेखनीय है कि अकबर इलाहाबादी की शायरी ज़माने और ज़िंदगी का आईना दिखाने वाली होती हैं. 'हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता' और हंगामा है क्यूँ बरपा थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं मारा चोरी तो नहीं की है' जैसी सदाबहार लाइनें लिखने वाले इस शायर की लिखी नज्में आज के जमाने में भी इतनी मौजूं होती हैं कि कोई इन्हें पढ़कर यकीन नहींं कर सकता कि वे 175 साल पहले जन्मे होंगे. उन्होंने अपने दौर में अंग्रेज़ हाकिमों की परवाह किए बिना अपनी कलम चलाई और आज हुकूमत के कुछ महकमे उनके ही नाम को बदले दे रहे हैं.

हालांकि जिस तेग इलाहाबादी का नाम बदला गया है, वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा तो, पर देश का विभाजन होने के बाद पाकिस्तान चला गया था. हालांकि पाकिस्तान में रहकर भी लिखते हुए उसने अपने नाम के आगे 'इलाहाबादी' टाइटल लगाना जारी रखा था. इसके अलावा इलाहाबाद जिले के लाल गोपालगंज में जन्मे राशिद इलाहाबादी ने अपनी किताब 'मुट्ठी में आफताब' के UP उर्दू अकादमी का सम्मान भी हासिल किया था.

WATCH LIVE TV